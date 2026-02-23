Марис Дембовскис установил солнечные панели без аккумуляторной системы примерно за 11 тысяч евро менее года назад; часть расходов покрыла государственная поддержка. Электричество в хозяйстве нужно для обычных бытовых нужд, никаких «особых излишеств» в доме нет. До установки панелей счет в среднем составлял 70 евро в месяц на протяжении всего года, сообщает LSM.lv.

«Летом у меня счет нулевой — иногда даже с минусом, потому что я использую систему нетто-расчетов. Это означает: если из сети я потребляю, например, электричество на 40 евро, а в сеть отдаю на 60 евро, то излишек 20 евро переносится на следующий месяц. Обычно уже с марта или апреля баланс уходит в ноль», — рассказал Дембовскис.

Чтобы точно следить за затратами и выработкой, хозяин ведет подробную таблицу учета. Но в холодные месяцы картина уже не такая оптимистичная.

«В десятом месяце — получается, в октябре — 40 евро, в ноябре — 85 евро. А в декабре 2025 года я заплатил 105 евро за электричество, а в 2026 году за первый месяц — 117 евро», — признал владелец солнечных панелей.

Хотя в месяцы, когда солнца мало, счета выше, Дембовскис считает, что установка панелей у него окупается. Между тем установщики отмечают: интерес на рынке слегка просел, и на это влияет в том числе сокращение господдержки. «В самые “горячие” моменты, когда интерес к солнечным панелям был максимальным, было примерно до 1000 заявок на поддержку этих небольших проектов, а сейчас — около 100 в месяц. Они поддерживаются, одобряются и домохозяйствам выплачиваются средства», — объяснил руководитель проектов Solarshop Эдуард Циритис.

В Sadales tīkls добавили, что в прошлом году солнечные панели установили около 2000 клиентов, причем большинство дополнительно ставит накопительные батареи (аккумуляторы), что обходится дороже. «Батарея в целом не является решением для долгосрочного накопления, когда произведенную электроэнергию можно “положить” на два месяца, а потом забрать обратно. Скорее это возможность сбалансировать потребление на более коротком периоде — например, в день, когда светит солнце, накопить произведенную электроэнергию и потратить вечером или в немного более длинный период», — пояснила представитель Sadales tīkls Гунта Лине.