Орбан: Зеленский не запугает Венгрию нефтяной блокадой 0 136

В мире
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбан: Зеленский не запугает Венгрию нефтяной блокадой
ФОТО: Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна запугать Будапешт шантажом и угрозами.

С такой речью глава венгерского правительства выступил на митинге в Будапеште, который состоялся после многотысячного «Марша мира» в поддержку действующей власти.

«Зеленский блокирует поставки нефти и думает, что может нас этим испугать. Помилуйте! Любой, кто хочет сломить венгров, должен был родиться на несколько сот лет раньше. Мы тысячелетнее государство», — сказал Орбан.

Премьер подчеркнул, что Венгрия заставит Киев «вернуть венгерскую нефть», не допустит Украину в Евросоюз и не позволит перевозить по своей территории «мафиозные деньги». Последнее заявление прозвучало на фоне задержания в Венгрии инкассаторов украинского Ощадбанка с крупной суммой наличных и золотыми слитками.

Ранее Орбан выразил уверенность, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти, и обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба».

#Виктор Орбан #Украина #Киев #Евросоюз #Россия #политика #Венгрия
