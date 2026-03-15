В повестке дня и вопрос о реализации проекта века, и о airBaltica.

Как ожидается, правящие на завтрашнем коалиционном совете обсудят ситуацию с ценами на топливо. Очевидно, что если в ближайшие пару недель цены на горючее, взлетевшие из-за кризиса в Персидском заливе, не стабилизируются, то это приведет к новому ветку инфляции - по цепочке подорожают продукты и услуги.

Что делать? Вариантов немного - можно снизить ставку акциза и НДС, задействовать резервное топливо. Скорее всего, завтра еще никаких решений правящие не примут, будут еще следить за ситуацией - в надежде, что "все решится само собой".

Можно предположить, что правящие обсудят недавно обнародованные финансовые показатели airBaltic, которые увеличивают опасения, что государству снова нужно будет вкладывать средства налогоплательщиков в спасение национальной авиакомпании. Правящие обменяются мнениями о том, какие имеются варианты для стабилизации ситуации в airBaltic.

Партнеры намерены и обсудить, как сделать процесс строительства Rail Baltica более эффективным и с меньшими затратами.

Нельзя исключить, что "зеленые крестьяне" воспользуются своим правом отложить на неделю рассмотрение очень противоречивого информационного доклада о передаче внебанковского финансового сектора под надзор Банка Латвии.