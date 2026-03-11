Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, учитывая огромные убытки 2025 года, приостановила публичное размещение акций (IPO) и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчёте компании.

В отчёте замысловато отмечается, что авиакомпания в 2026 году будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. Очевидно, речь идет о новых убытках.

С учётом текущих прогнозов руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 годов потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 миллионов евро.

До получения нового финансирования авиакомпания планирует в 2026 году продолжать работать в режиме экономии денежных средств. Одновременно при поддержке правительства Латвии компания ищет деньги в других местах, в том числе через сделки M&A — слияния и поглощения.

Для этого хотят привлечь международную финансово-консультационную компанию. Задачей финансового консультанта станет поиск и оценка потенциальных инвесторов, а также структурирование сделки по привлечению капитала.

Одновременно airBaltic привлекла стратегическую отраслевую консалтинговую фирму для проведения всестороннего анализа коммерческой стратегии и деятельности компании, чтобы разработать и обновить бизнес-план, который ускорит возвращение к прибыльности.

Здесь можно отметить, что чудо-инвестора airBaltic ищет чуть ли не с момента своего основания. Что касается бизнес-планов, то их были уже воз и маленькая тележка. Включая разрекламированный план экс-главы авиакомпании Мартина Гауса, которого уволили в прошлом году.

При этом налогоплательщикам надо готовится к очередным вливаниям в скандальную авиакомпанию – если в 2026 году не удастся получить новое внешнее финансирование, руководство airBaltic обратится к государству. В отчёте говорится, что правительство Латвии как крупнейший акционер исторически демонстрировало поддержку авиакомпании.

Если дополнительное финансирование не будет получено ни от новых инвесторов, ни от акционеров, руководство начнёт переговоры с основными поставщиками, финансовыми учреждениями и лизинговыми компаниями о продлении сроков платежей или их отсрочке, чтобы поддерживать достаточный уровень ликвидности для работы авиакомпании в четвёртом квартале 2026 года и первом квартале 2027 года. Это позволит продолжить поиск финансирования в 2027 году.

Как сообщал bb.lv, убытки airBaltic в прошлом году составили 44,3 млн евро.