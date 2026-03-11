Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании “airBaltic” в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году, сообщили в авиакомпании.

При этом оборот концерна “airBaltic” в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла по своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Общее число выполненных рейсов, включая услуги полной аренды самолётов с экипажем (ACMI), в прошлом году составило 78 400, что на 7% больше, чем годом ранее.

48 300 рейсов были выполнены по собственной маршрутной сети авиакомпании — на 3% больше, чем в 2024 году.

30 100 рейсов были выполнены по схеме ACMI, что на 15% больше.

Средняя заполняемость мест на рейсах “airBaltic” в прошлом году составила 80,2%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в 2024 году.

Скорректированная прибыль до процентов, налогов, износа, амортизации и лизинга, а также до резервов на судебные разбирательства (EBITDAR) в прошлом году составила 143,9 млн евро, тогда как в 2024 году она достигала 184,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что в 2024 году концерн “airBaltic” работал с аудированными убытками 118,159 млн евро, тогда как годом ранее была прибыль. При этом оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9%, достигнув 747,572 млн евро.

В конце августа 2024 года немецкая национальная авиакомпания “Lufthansa” стала акционером “airBaltic”. Сейчас:

88,37% акций принадлежит государству Латвия,

10% — “Lufthansa”,

1,62% — компании “Aircraft Leasing 1”, принадлежащей датскому финансовому инвестору Ларсу Тюсену,

0,01% — другим акционерам.

Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После возможного первичного публичного размещения акций (IPO) размер доли “Lufthansa” будет определён исходя из рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO “Lufthansa” будет владеть не менее чем 5% капитала “airBaltic”.

Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию в капитале авиакомпании.

Позднее, 19 августа 2025 года, правительство решило, что Латвия, как и “Lufthansa”, сделает дополнительную инвестицию в размере 14 млн евро в “airBaltic” перед потенциальным IPO.