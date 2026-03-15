Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лидер страны ЕС рассказал о планах приехать в Москву на День Победы 1 585

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Премьер Словакии Фицо сообщил, что готов посетить Москву на День Победы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов снова посетить Москву на День Победы. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале его партии.

«Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах, посвященных победе над фашизмом, в Москве», — сказал он.

9 мая 2025 года Фицо принял участие в параде Победы в Москве. Тогда он отметил, что готов приехать еще раз, если получит приглашение.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС возмущены визитом Фицо в Россию и присутствием его на параде Победы.

Читайте нас также:
#день победы #парад победы #визит #Словакия #Кая Каллас #Роберт Фицо #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео