Премьер Словакии Фицо сообщил, что готов посетить Москву на День Победы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов снова посетить Москву на День Победы. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале его партии.

«Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах, посвященных победе над фашизмом, в Москве», — сказал он.

9 мая 2025 года Фицо принял участие в параде Победы в Москве. Тогда он отметил, что готов приехать еще раз, если получит приглашение.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС возмущены визитом Фицо в Россию и присутствием его на параде Победы.