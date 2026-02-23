Baltijas balss logotype
LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах

Наша Латвия
Дата публикации: 23.02.2026
LETA
Изображение к статье: LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Гравийные автодороги зимой покрыты слоем укатанного снега, который в этом году из-за обильных осадков и морозов достаточно толстый. При таянии снега на гравийных дорогах будет образовываться лед, который покроется слоем воды от тающего снега. Чтобы укатанный снег не скользил, на нем нарезают борозды или посыпают песком, однако во время оттепели эти работы неэффективны, так как борозды тают, а песок смывается водой.

Как отмечает LVC, водителям следует считаться с тем, что условия движения по гравийным автодорогам в ближайшие дни и недели могут быть особенно затруднены, поэтому необходимо планировать дополнительное время в пути.

В сети государственных автодорог насчитывается 10 000 километров дорог с гравийным покрытием.

В свою очередь на автодорогах с изношенным асфальтовым покрытием во время оттепели могут интенсивно образовываться выбоины. С наступлением подходящих погодных условий, когда покрытие дорог высохнет, а температура воздуха повысится, дорожные предприятия проведут массовый ремонт ям.

LVC отмечает, что почти все главные государственные автодороги находятся в хорошем состоянии. Наибольший риск образования выбоин в период оттепели существует на автодорогах регионального и местного значения, значительная часть которых находится в плохом техническом состоянии.

Читайте нас также:
#дороги #погода #Латвия #транспорт #безопасность #ремонт дорог
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео