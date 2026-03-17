Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Посольству США в Риге приказано срочно усилить меры безопасности 1 785

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посольству США в Риге приказано срочно усилить меры безопасности
ФОТО: LETA

США приказали всем посольствам по всему миру, включая Латвию, срочно пересмотреть меры безопасности после сотен нападений на американские объекты, сообщает Washington Post.

Госдепартамент распорядился, чтобы все американские дипломатические представительства по всему миру «немедленно» провели оценку ситуации с точки зрения безопасности, ссылаясь на «продолжающуюся и развивающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и потенциальные последствия», говорится в телеграмме, отправленной во вторник.

В телеграмме говорилось, что «ВСЕ представительства по всему миру» должны созывать комитеты по чрезвычайным ситуациям (КЧС) – междисциплинарные группы, призванные выявлять угрозы и планировать действия в случае их возникновения, а также пересматривать свою «безопасность».

Телеграмма была подписана государственным секретарем Марко Рубио, и в ней указывалось, что распоряжение поступило от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса.

Согласно одной из телеграмм, отправленных в понедельник, по оценкам, с 28 февраля иранские ополченческие группировки совершили 292 нападения на американские объекты, в которых описывались «постоянные» угрозы американскому персоналу в регионе. В той же телеграмме говорится, что в некоторых случаях группы вооруженных людей приходили в дома людей, чтобы получить информацию о гражданах США.

В другом инциденте, произошедшем в выходные, в многоквартирный дом, где проживали американские дипломаты в Израиле, попала «перехваченная, неразорвавшаяся иранская баллистическая боеголовка», согласно отдельной телеграмме, с которой ознакомилась WP. О пострадавших не сообщается, но в телеграмме отмечается, что инцидент подчеркивает важность поиска убежища при срабатывании сигнализации.

Читайте нас также:
#США #ближний восток #безопасность #посольство #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео