США приказали всем посольствам по всему миру, включая Латвию, срочно пересмотреть меры безопасности после сотен нападений на американские объекты, сообщает Washington Post.

Госдепартамент распорядился, чтобы все американские дипломатические представительства по всему миру «немедленно» провели оценку ситуации с точки зрения безопасности, ссылаясь на «продолжающуюся и развивающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и потенциальные последствия», говорится в телеграмме, отправленной во вторник.

В телеграмме говорилось, что «ВСЕ представительства по всему миру» должны созывать комитеты по чрезвычайным ситуациям (КЧС) – междисциплинарные группы, призванные выявлять угрозы и планировать действия в случае их возникновения, а также пересматривать свою «безопасность».

Телеграмма была подписана государственным секретарем Марко Рубио, и в ней указывалось, что распоряжение поступило от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса.

Согласно одной из телеграмм, отправленных в понедельник, по оценкам, с 28 февраля иранские ополченческие группировки совершили 292 нападения на американские объекты, в которых описывались «постоянные» угрозы американскому персоналу в регионе. В той же телеграмме говорится, что в некоторых случаях группы вооруженных людей приходили в дома людей, чтобы получить информацию о гражданах США.

В другом инциденте, произошедшем в выходные, в многоквартирный дом, где проживали американские дипломаты в Израиле, попала «перехваченная, неразорвавшаяся иранская баллистическая боеголовка», согласно отдельной телеграмме, с которой ознакомилась WP. О пострадавших не сообщается, но в телеграмме отмечается, что инцидент подчеркивает важность поиска убежища при срабатывании сигнализации.