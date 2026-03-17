Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Германии начались масштабные забастовки

В мире
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Германии начались масштабные забастовки
ФОТО: pixabay

Из Берлина уже можно не улететь.

В Германии объявлены масштабные забастовки. Отменены все вылеты из Берлина. Общественный транспорт будет парализован в четырех землях, - сообщает Deutsche Welle.

Профсоюз Verdi призвал работников транспорта по всей стране к забастовкам после очередного неудачного раунда переговоров с работодателями.

18 марта бастовать будут сотрудники аэропорта Берлин-Бранденбург. Из-за этого отменены 445 рейсов, что затрагивает около 57 тысяч пассажиров. Им рекомендуют обращаться в свои авиакомпании для переоформления билетов и поиска альтернативных вариантов поездки. Профсоюз требует повышения зарплат на 6% (и минимум на 250 евро в месяц), руководство аэропорта на это не соглашается.

17 и 19 марта в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия не будут ходить трамваи, а количество курсирующих автобусов сильно сократят. Общественный транспорт в этой земле будет практически парализован, пишет Tagesschau. "Мы призываем к забастовкам именно там, где переговоры зашли в тупик - и в Северном Рейне - Вестфалии это явно так", - говорит Хайн Рех, представляющий Verdi в этой земле.

Также 17 марта бастовать начали пять транспортных компаний Саксонии. По меньшей мере одна из них объявила о введении экстренного расписания, чтобы обеспечить, в частности, перевозку школьников.

В Гамбурге автобусы и поезда U-Bahn не будут ходить ровно сутки начиная с 03:00 18 марта. На этот же день запланирована забастовка работников общественного транспорта в девяти городах Баварии, включая Мюнхен и Нюрнберг. "Мы не видим абсолютно никакого движения со стороны работодателей", - заявил замглавы Verdi Bavaria Синан Озтюрк

Читайте нас также:
#аэропорт #транспорт #зарплаты #переговоры #общественный транспорт #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео