Из Берлина уже можно не улететь.

В Германии объявлены масштабные забастовки. Отменены все вылеты из Берлина. Общественный транспорт будет парализован в четырех землях, - сообщает Deutsche Welle.

Профсоюз Verdi призвал работников транспорта по всей стране к забастовкам после очередного неудачного раунда переговоров с работодателями.

18 марта бастовать будут сотрудники аэропорта Берлин-Бранденбург. Из-за этого отменены 445 рейсов, что затрагивает около 57 тысяч пассажиров. Им рекомендуют обращаться в свои авиакомпании для переоформления билетов и поиска альтернативных вариантов поездки. Профсоюз требует повышения зарплат на 6% (и минимум на 250 евро в месяц), руководство аэропорта на это не соглашается.

17 и 19 марта в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия не будут ходить трамваи, а количество курсирующих автобусов сильно сократят. Общественный транспорт в этой земле будет практически парализован, пишет Tagesschau. "Мы призываем к забастовкам именно там, где переговоры зашли в тупик - и в Северном Рейне - Вестфалии это явно так", - говорит Хайн Рех, представляющий Verdi в этой земле.

Также 17 марта бастовать начали пять транспортных компаний Саксонии. По меньшей мере одна из них объявила о введении экстренного расписания, чтобы обеспечить, в частности, перевозку школьников.

В Гамбурге автобусы и поезда U-Bahn не будут ходить ровно сутки начиная с 03:00 18 марта. На этот же день запланирована забастовка работников общественного транспорта в девяти городах Баварии, включая Мюнхен и Нюрнберг. "Мы не видим абсолютно никакого движения со стороны работодателей", - заявил замглавы Verdi Bavaria Синан Озтюрк