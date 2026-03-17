Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США объяснили желание Трампа заключить мирную сделку с Путиным 0 661

В мире
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США объяснили желание Трампа заключить мирную сделку с Путиным
ФОТО: Global Look Press

Politico: Трамп стремится к мирной сделке с РФ по Киеву, чтобы нанести ущерб КНР.

Китай является одной из причин, по которой президент США Дональд Трамп не отказывается от мирной сделки с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. Об этом пишет Politico.

В администрации главы Белого дома отметили, что стимулирование Москвы к завершению войны на Украине может в долгосрочной перспективе изменить глобальный баланс сил в ущерб КНР. В Вашингтоне считают, что, если подтолкнуть Россию к завершению конфликта, вернуть ее в мировую экономику и привлечь американские инвестиции, это может со временем ослабить зависимость страны от Китая и изменить глобальный порядок, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Трамп намеренно использует внезапные переносы зарубежных визитов для получения дипломатического преимущества. По данным Bloomberg, решение отложить поездку в Китай, запланированную на конец марта, стало очередным примером такой стратегии.

Читайте нас также:
#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #геополитика #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео