Politico: Трамп стремится к мирной сделке с РФ по Киеву, чтобы нанести ущерб КНР.

Китай является одной из причин, по которой президент США Дональд Трамп не отказывается от мирной сделки с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. Об этом пишет Politico.

В администрации главы Белого дома отметили, что стимулирование Москвы к завершению войны на Украине может в долгосрочной перспективе изменить глобальный баланс сил в ущерб КНР. В Вашингтоне считают, что, если подтолкнуть Россию к завершению конфликта, вернуть ее в мировую экономику и привлечь американские инвестиции, это может со временем ослабить зависимость страны от Китая и изменить глобальный порядок, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Трамп намеренно использует внезапные переносы зарубежных визитов для получения дипломатического преимущества. По данным Bloomberg, решение отложить поездку в Китай, запланированную на конец марта, стало очередным примером такой стратегии.