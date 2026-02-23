Baltijas balss logotype
Сколько стоит врачебная ошибка в Латвии: врачи напортачили на 3 млн евро 0 5194

Наша Латвия
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Латвийский Фонд медицинских рисков (ФМР) в прошлом году рассмотрел 331 жалобу на некачественное лечение. По итогам проверок обоснованными признали 78 претензий.

В этих случаях эксперты подтвердили наличие ущерба, подлежащего возмещению. И в некоторых случаях пострадавшие пациенты получили крупные компенсации за ущерб здоровью. В целом в 2025 году пациентам за ошибки латвийских медиков выплатили более 3 миллионов евро.

В среднем в 2025-м году средний срок рассмотрения жалобы составил чуть больше полугода.

Лидируют травматологи и хирурги

Чаще всего у пациентов в прошлом году претензии возникали к работе:

  • травматологии - 53 случая,

  • хирургия - 31 запрос,

  • гинекология и родовспоможение – 25 жалоб,

  • стоматология - 18 заявлений.

Работа над ошибками: повторные хирургические операции

Об очередной показательной жалобе на медиков стало известно в начале нынешнего февраля: по подозрению в некачественном лечении Екабпилсская региональная больница временно отстранила от работы двух травматологов.

Причина: у нескольких пациентов после лечения в Екабпилсе возникли осложнения, поэтому им пришлось проводить повторные операции в Риге.

Андрис Джериньш главный врач Больницы травматологии и ортопедии в Риге: «Пациенты после лечения в Екабпилсской региональной больнице поступали к нам с осложнениями, при которых требовалось повторное хирургическое лечение».

Как сообщило руководство Екабпилсской больницы, на время проверки пришлось приостановить работу местного травматологического отделения, в связи с чем пациентов придется направлять в другие стационары. Очевидно, это будут Резекне и Даугавпилс. Оба города находятся более чем в 90 километрах от Екабпилса.

Один из отстраненных врачей — травматолог-ортопед Микола К. Он отказался комментировать ситуацию: «Думаю, я воздержусь от комментариев по этой ситуации».

Максимальная компенсация 142 290 евро

Согласно Закону о правах пациентов (статья 16-я), каждый житель Латвии имеет право на компенсацию из Фонда медицинских рисков, если его здоровью или жизни был причинен вред — в том числе моральный.

Это касается как прямых действий или бездействия врачей, так и "ненадлежащих условий в лечебном учреждении". Кроме того, Фонд возмещает расходы на дополнительное лечение, которое потребовалось для исправления последствий врачебной ошибки.

Лимиты выплат четко ограничены законом: максимальная сумма за ущерб здоровью (включая моральный вред) составляет 142 290 евро. Если же пациенту пришлось оплачивать лечение для восстановления после ошибки медиков, он может рассчитывать на возмещение этих расходов в размере до 28 460 евро.

Читайте нас также:
#медицина #Латвия #хирургия #стоматология
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
Оставить комментарий

