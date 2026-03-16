19FortyFive: комплекс Typhon с Tomahawk позволит ударить по кораблям ВМС НОАК.

Размещенные на севере Филиппин американские пусковые установки Typhon позволят наносить удары по кораблям Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Возможные задачи нового оружия назвал обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

Комплекс, который позволяет запускать ракеты Tomahawk, Precision Strike Missile (PrSM) и SM-6, способен поражать морские цели на дальности до 1900 километров (около 1200 миль).

«Береговая линия Китая находится примерно в 1800 милях от Филиппин, поэтому Typhon может накрыть две трети акватории между двумя странами высокоточными противокорабельными ракетами», — пишет Осборн.

Он напомнил, что в арсенале Военно-морских сил США есть модификация Tactical Tomahawk, которая может поражать движущиеся надводные цели. Автор допустил, что армия сможет использовать это изделие в наземном комплексе.