Сроки восстановления после алкогольного отравления 0 402

Дом и сад
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сроки восстановления после алкогольного отравления

Как долго продолжается алкогольное отравление? Об этом рассказывает психотерапевт и психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

 

Что усиливает эффект алкогольного опьянения?

Прежде всего, это зависит от объема и качества употребляемого алкоголя.

Во-вторых, важна скорость приема. Если выпить много алкоголя за короткий промежуток времени, степень интоксикации возрастает. В случае же, когда спиртное принимается небольшими порциями с перерывами, опьянение будет менее выраженным, но продлится дольше.

Также стоит учитывать, какие продукты употребляются вместе с алкоголем. Десерты и газированные напитки способствуют более быстрому всасыванию алкоголя, что усиливает опьянение. Чтобы замедлить этот процесс, рекомендуется закусывать мясом, картофелем и жирной пищей. Кроме того, всасывание алкоголя увеличивается, если человек голоден: опьянение может наступить уже через 40 минут.

Не менее важны индивидуальные особенности, включая генетические факторы. Они влияют на работу двух ферментов. Первый из них преобразует этиловый спирт в ацетальдегид (ядовитое вещество, вызывающее симптомы похмелья). Второй фермент превращает ацетальдегид в уксусную кислоту, которая затем перерабатывается в воду и углекислый газ (на этом этапе симптомы опьянения исчезают). Эти ферменты у разных людей работают с различной эффективностью и скоростью. Например, если первый фермент активен, а второй менее эффективен, похмелье может наступить быстро и быть довольно выраженным даже после небольших доз алкоголя.

Как долго длится интоксикация?

В среднем алкогольная интоксикация после употребления бутылки вина продолжается около суток и сопровождается головной болью, тошнотой и рвотой, а также нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

В более тяжелых случаях может наблюдаться нарушение функционирования внутренних органов, судороги и даже алкогольная кома.

Что предпринять?

Если симптомы интоксикации выражены слабо, достаточно соблюдать постельный режим в течение одного-двух дней и пить много чистой воды. Полезны также бульоны и легкая пища. При тошноте можно попробовать пить через трубочку.

Для быстрого и эффективного устранения последствий интоксикации можно использовать капельницы. Инфузионная терапия уже давно применяется не только в реанимациях.

Для этого подбираются специальные растворы, которые облегчают состояние, ускоряют выведение продуктов распада алкоголя и восстанавливают нормальную работу внутренних органов. Капельницы такого типа часто ставят на дому, однако их установку и состав должен определять врач, так как только специалист может адекватно оценить состояние организма и его готовность к терапии.

