Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женщина чудом спаслась от смертельно опасной змеи 0 518

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина чудом спаслась от смертельно опасной змеи
ФОТО: Global Look Press

Австралийка чудом спаслась от смертельно опасной медноголовой змеи.

В Австралии женщина чудом спаслась от смертельно опасной медноголовой змеи. Об этом сообщает Nine News.

Инцидент произошел в городе Джелонг, штат Виктория. Женщина была во дворе, когда змея выползла из-под стены дома и обвилась вокруг ее ноги. Австралийка сумела стряхнуть змею с ноги, после чего упала. Пресмыкающееся не успело ее укусить.

Как рассказал специалист, ловивший змею, женщина испытала серьезный стресс. «Когда я приехал, она вся тряслась. Теперь ей понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя», — рассказал он.

Как пишет Nine News, австралийские медноголовые змеи чрезвычайно ядовиты. Укус такой рептилии может быть смертельным.

Читайте нас также:
#животные #Австралия #женщина #стресс #змеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
1
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео