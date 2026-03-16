Россия не представляет непосредственной военной угрозы своей соседке, считают в Хельсинки.

Президент Александер Стубб во время встречи с лидерами парламентских партий заявил, что Финляндия должна быть членом Североатлантического альянса без каких-либо ограничений.

При этом, по его словам, Финляндия не собирается становиться ядерной державой.

– Финляндии не нужно ядерное оружие в мирное время. Никто и не предлагал, чтобы Финляндия должна была завозить ядерное оружие на свою территорию, – заявил Стубб.

Стубб подчеркнул, что оборона Финляндии основывается на национальной обороноспособности как части коллективной обороны альянса. Система сдерживания в рамках НАТО формируется из вооружённых сил, ракетных войск и ядерного оружия. Президент отметил, что Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы.

Глава государства отметил, что дальнейшая подготовка вопроса теперь находится в руках правительства. Он перечислил аспекты, которые, как он надеется, партии учтут в дискуссии о ядерном оружии. В частности, он отметил, что для безопасности Финляндии необходимо использовать всю защиту НАТО. Кроме того, на территории Финляндии не будет размещено ядерное оружие.

Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что правящая коалиция прислушалась к оппозиции. Он повторил своё предложение о том, чтобы в Финляндию не ввозилось ядерное оружие в мирное время.

– Да, мы действительно выслушали мнение оппозиции. Мы можем зафиксировать, что в мирное время в Финляндии не будет ядерного оружия.

Глава крупнейшей оппозиционной партии СДП Антти Линдтман согласился, что правительство признаёт необходимость ограничений для ядерного оружия. По его словам, выступление главы кабмина Орпо подтверждает эту мысль. Он отметил, что социал-демократы подготовили собственные предложения касательно этого вопроса.

Ранее министр обороны Антти Хяккянен (КП) обосновал изменения закона потребностями, возникшими после вступления в НАТО.

– Действующее законодательство не отвечает тем требованиям, которые есть у Финляндии как у члена НАТО. Изменения направлены на то, чтобы обеспечить стране максимальную защиту в любых ситуациях, – заявил Хяккянен на брифинге.

По словам Хяккянена, действующий запрет на ввоз ядерного оружия, установленный в 1980-х годах, уже не актуален. В странах НАТО аналогичные полные запреты встречаются редко.

Хяккянен подчеркнул, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие на своей территории. Также и в рамках ядерных учений НАТО не предполагается завозить ядерное оружие в Финляндию.

Для постоянного размещения ядерного оружия в Финляндии потребовалось бы отдельное международное соглашение, которое должно быть рассмотрено в парламенте. Простое снятие запрета на ввоз ядерного оружия для этого недостаточно.