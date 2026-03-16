Угроза наводнения в Плявиняс оценивается с осторожным оптимизмом 1 277

Наша Латвия
Дата публикации: 16.03.2026
LETA
Изображение к статье: Угроза наводнения в Плявиняс оценивается с осторожным оптимизмом

Угроза наводнения в Плявиняс оценивается с осторожным оптимизмом, заявил в разговоре с агентством ЛЕТА председатель Айзкраукльской краевой думы Леон Лидумс (РЛ/Видземская партия).

Лидумс рассказал, что самоуправление следит за ситуацией непрерывно, проводится регулярное обследование берегов Даугавы. Лед на реке уже в основном сошел, хотя на некоторых участках он еще остается.

По мнению главы самоуправления, угроза наводнения в крае сохраняется лишь в Плявиняс. Уровень воды в Даугаве меняется, однако есть надежда, что город останется незатронутым.

В свою очередь председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис (ЛЗП) отметил, что Екабпилс может "вздохнуть с облегчением", поскольку лед на реке сошел, а уровень воды постепенно снижается.

Помощь самоуправления жителям в этом году не потребовалась, поскольку население территорий, потенциально подвергающихся риску наводнения, заранее подготовилось к возможным чрезвычайным ситуациям.

