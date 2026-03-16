The Guardian: участие Европы в войне против Ирана приведет к ее гибели.

Европа может столкнуться с серьезными проблемами, вступив в конфликт против Ирана. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Авторы отмечают, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке стал для Европы источником паралича. Европейские лидеры признают, что американо-израильские удары нарушают международное право, но напрямую не осуждают происходящее.

Подобная позиция ставит под удар саму идею европейской идентичности, традиционно строившуюся вокруг принципов международного права, многосторонней дипломатии и политической независимости. Если Европа решит окончательно отказаться от этих принципов, то может утратить способность действовать как самостоятельный мировой игрок.