Мировые цены на нефть десятилетиями повышались из-за напряженности вокруг Ирана. Ближневосточную страну обвинил в подорожании сырья советник Белого дома Питер Наварро.

По словам представителя властей, из-за Ирана стоимость нефти на 7-21 процента была выше, чем она реально стоила. Из-за этого снизилось мировое производство — и вся экономика теряла примерно по 100-450 миллиардов долларов в год.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, к которой привела начатая США и Израилем война против Ирана, оказался фактически заблокирован Ормузский пролив. После блокировки транспортной артерии, через которую на мировой рынок поступало сырье из стран Персидского залива, цены на нефть выросли до 103-106 долларов за баррель. Однако, как заявил Наварро, без влияния Ирана цены могут упасть ниже 60 долларов за баррель.

США обсуждают возможность конфискации нефти с иранского острова Харк. Также президент США Дональд Трамп заявил, что удары США полностью разрушили большую часть острова Харк, и предупредил, что за ними могут последовать новые.

По данным Axios, Трамп рассматривает возможность высадки американских военных на остров Харк с целью его захвата. В ответ командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири пообещал, что атака на остров, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.