Слои луковицы представляют собой сросшиеся листья. На самом деле луковица является побегом, у которого короткая нижняя часть называется донцем. Каждый лист формирует капсулу вокруг этого донца и расположенных выше листьев. Внешние листья, отмирая, образуют плотную и почти водонепроницаемую оболочку — шелуху.

Такое строение позволяет луковице выполнять свою основную функцию: накапливать питательные вещества и, в частности, воду, а при наступлении благоприятных условий быстро развивать листья и цветоносные побеги.

Интересно, что луковица не является единственным растительным органом, возникшим из укороченного побега. Цветы также можно считать своего рода луковицами: укороченный ствол трансформировался в цветоложе, а листья — в чашелистики, лепестки и внутренние части цветка.