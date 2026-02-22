Baltijas balss logotype
От +5 до -17 градусов: на следующей неделе Латвию ожидают температурные качели 1 9661

Наша Латвия
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: От +5 до -17 градусов: на следующей неделе Латвию ожидают температурные качели

В последнюю неделю февраля погода в Латвии будет переменчивой, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики отмечают, что на следующей неделе территорию страны пересекут несколько зон осадков, которые во многих местах принесут снег, а при повышении температуры воздуха он перейдёт в мокрый снег. Местами ожидается также гололёд.

В первой половине недели ночи ещё будут холодными, и местами столбик термометра опустится ниже отметки -10 градусов, однако днём во многих районах температура будет положительной. В Курземе с четверга, 26 февраля, а в Латгалии — с пятницы, 27 февраля, среднесуточная температура воздуха будет выше 0 градусов, поэтому на большей части территории страны ожидается оттепель.

В понедельник, 23 февраля, погода будет преимущественно облачной. Ночь пройдёт без существенных осадков, лишь в отдельных районах образуется туман. Начиная с утра, Латвию с юго-запада пересечёт зона осадков, которая на большей части территории принесёт снег и мокрый снег; местами на западе страны снежный покров увеличится на 1–3 сантиметра. В отдельных районах запада и центра страны ожидается также гололёд.

Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Ночью температура воздуха понизится до -7…-12 градусов, а на побережье и в западных районах будет не холоднее -3…-8 градусов. Днём воздух прогреется до +1…-2 градусов.

Зона осадков продолжит пересекать территорию Латвии и во вторник, 24 февраля. Небо будет преимущественно облачным, и до середины дня, главным образом в центральных и восточных районах, будет идти снег. Местами возможен гололёд. Толщина снежного покрова местами увеличится на 1–2 сантиметра. Во второй половине дня местами прояснится. Ветер будет слабым. Минимальная температура воздуха ночью составит -2…-7 градусов, днём воздух прогреется до +1…-2 градусов.

В среду, 25 февраля, усилится влияние антициклона. Атмосферное давление повысится, погода будет сухой, со слабым ветром, и на значительной территории облака рассеются. В ночь на четверг, 26 февраля, небо прояснится и в восточных районах, поэтому температура воздуха может понизиться до -12…-17 градусов. В местах, где облачность сохранится, температура как ночью, так и днём в среду, 25 февраля, останется в пределах -3…-8 градусов, лишь на морском побережье будет немного теплее.

Во второй половине недели погоду будет определять активность циклонов — облачности станет больше, временами ожидаются осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Как днём, так и ночью на большей части территории страны температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов, поэтому на обширной территории ожидается оттепель.

Однако в отдельные ночи столбик термометра ещё опустится ниже 0 градусов. Будет дуть слабый до умеренного ветер южных направлений, который в четверг, 26 февраля, и в ночь на пятницу, 27 февраля, на побережье Курземе в порывах достигнет 15 метров в секунду.

#климат #погода #Латвия #снег #прогноз #гололед #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • SP
    Sergeis Pob
    22-го февраля

    По мокромуму снегу, снегоходы,одевать,на обувь.

    6
    3

