Своими знаниями делится агроном Светлана Сидорова.

Фенхель является источником множества витаминов, особенно витамина С, рутина и каротина. Уникальность этого растения заключается в том, что в кулинарии используются все его части: утолщения, образуемые основанием черешковых листьев, стебли, побеги, корни и семена. Я добавляю фенхель в рыбные, мясные и овощные блюда, что придаёт им оригинальный вкус, улучшает аппетит и повышает иммунитет. Если добавить фенхель в маринованные овощи или грибы, это сделает вкус более утончённым.

Я занимаюсь выращиванием фенхеля уже много лет и заметила, что он предпочитает солнечные участки с влажной и рыхлой почвой. Он хорошо отзывается на лиственную землю и перепревший компост. Междурядья я оставляю шириной 45 см. Семена сею на глубину 2 см, предварительно дезинфицируя их в слабом растворе марганцовки в течение 2 часов. В период вегетации я рыхлю междурядья трижды и удаляю сорняки. У начинающих садоводов фенхель, особенно побеги, может грубеть и терять вкус, что свидетельствует о том, что они забыли окучить растения.