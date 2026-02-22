Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно вырастить фенхель? 0 90

Дом и сад
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно вырастить фенхель?

Многие садоводы не знают о многолетнем фенхеле, что приводит к его отсутствию на дачных участках.

 

Своими знаниями делится агроном Светлана Сидорова.

Фенхель является источником множества витаминов, особенно витамина С, рутина и каротина. Уникальность этого растения заключается в том, что в кулинарии используются все его части: утолщения, образуемые основанием черешковых листьев, стебли, побеги, корни и семена. Я добавляю фенхель в рыбные, мясные и овощные блюда, что придаёт им оригинальный вкус, улучшает аппетит и повышает иммунитет. Если добавить фенхель в маринованные овощи или грибы, это сделает вкус более утончённым.

Я занимаюсь выращиванием фенхеля уже много лет и заметила, что он предпочитает солнечные участки с влажной и рыхлой почвой. Он хорошо отзывается на лиственную землю и перепревший компост. Междурядья я оставляю шириной 45 см. Семена сею на глубину 2 см, предварительно дезинфицируя их в слабом растворе марганцовки в течение 2 часов. В период вегетации я рыхлю междурядья трижды и удаляю сорняки. У начинающих садоводов фенхель, особенно побеги, может грубеть и терять вкус, что свидетельствует о том, что они забыли окучить растения.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео