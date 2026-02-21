Baltijas balss logotype
Определение сторон света: возможно ли использовать мох на деревьях в качестве ориентира? 0 158

Дом и сад
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Определение сторон света: возможно ли использовать мох на деревьях в качестве ориентира?

Многие знают, что мох растет на северной стороне дерева, что позволяет ориентироваться в лесу. Однако является ли эта примета универсальной? Экологи предупреждают о необходимости осторожности при использовании растений в качестве навигаторов.

 

На протяжении веков путешественники и исследователи использовали природные ориентиры для навигации: звезды на небе, направление ветра и, конечно, мох. Общепринятое мнение гласит, что мох растет исключительно на северной стороне деревьев, что позволяет легко определить стороны света, если вы потерялись в лесу. Кейтлин Фонг, эколог из Калифорнийского университета, не отрицает эту точку зрения. Она объясняет, что мох предпочитает влажные и тенистые условия, иначе он быстро высыхает. При движении от экватора на север солнечные лучи достигают поверхности земли под углом с южной стороны, а не вертикально. В результате северная сторона объектов получает меньше света и остается в тени.

Однако это правило применимо только к северному полушарию. В южном полушарии ситуация обратная: солнечные лучи преимущественно освещают северную сторону. Например, в Австралии мох в основном растет на южной стороне деревьев. Архитекторам важно учитывать это при проектировании зданий, чтобы окна выходили на светлую сторону, отмечает Фонг.

Тем не менее, не стоит полностью полагаться на растения. У мха нет корней и сосудистой системы для транспортировки воды и минералов, что делает его уязвимым к потере влаги — именно поэтому он предпочитает тенистые места. Однако в природе множество факторов могут создавать тень и повышенную влажность, что позволяет мху расти в разных направлениях даже в густом лесу. Поэтому полностью отказываться от компаса не следует. Если вы все же заблудились, разумно осмотреть как можно больше деревьев и определить, где чаще всего встречается мох и не находится ли он в тени от других лесных объектов.

Оставить комментарий

