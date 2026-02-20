Эксперт в области фармацевтики Снежана Агатонович-Куштрин рассказала о том, как эфирные масла мелиссы, лаванды, шалфея и розмарина воздействуют на мозг пациентов с болезнью Альцгеймера, аналогично лекарственным препаратам: они способны снизить тревожность, успокоить и даже улучшить когнитивные функции.

Каждый из нас, вероятно, сталкивался с удивительной способностью ароматов возвращать в прошлое и вызывать те же эмоции, что и раньше. Запах свежей ватрушки вызывает воспоминания о детстве и бабушке, а аромат духов, которыми мы пользовались много лет назад, переносит нас в те времена, когда мы испытывали чувства, казавшиеся навсегда ушедшими. Ученые решили использовать эту волшебную силу запахов и извлечь из нее практическую пользу.

Мята как альтернатива медикаментам?

Профессор фармацевтической и токсикологической химии Снежана Агатонович-Куштрин представила результаты исследования, посвященного влиянию эфирных масел на пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. Работа была опубликована в научном журнале Discover. В ней утверждается, что травы семейства Lamiaceae (яснотковые или губоцветные) могут помочь в борьбе с деменцией и в будущем, после клинических испытаний, занять место наряду с аптечными препаратами. В частности, речь идет об эфирных маслах таких растений, как мята перечная, мелисса, лаванда, розмарин, шалфей, базилик, орегано и тимьян. По мнению Агатонович-Куштрин, их действие аналогично эффекту препарата донепезил — ингибитора ацетилхолинэстеразы, используемого для лечения болезни Альцгеймера.

Согласно одной из гипотез ученых, данное нейродегенеративное заболевание возникает из-за нехватки ацетилхолина в головном мозге, который играет ключевую роль в процессах памяти и обучения. Это важное вещество может разрушаться ферментом ацетилхолинэстеразой, поэтому врачи назначают препараты, блокирующие этот фермент, например, донепезил.

Способности терпеноидов

Эфирные масла содержат терпены и терпеноиды — природные органические соединения, которые могут проникать в кровоток через нос или кожу и преодолевать гематоэнцефалический барьер. Они ингибируют (подавляют) ацетилхолинэстеразу, что приводит к увеличению уровня ацетилхолина в мозге. «Таким образом, ароматерапия с использованием эфирных масел семейства яснотковых замедляет прогрессирование когнитивных нарушений и улучшает качество жизни пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией», — подчеркивает Агатонович-Куштрин. Положительные результаты были получены в исследованиях in vitro и in vivo. Работа продолжается, но уже сейчас результаты выглядят многообещающе. Можно с уверенностью сказать, что некоторым пациентам удалось достичь облегчения благодаря ароматерапии.

«Эфирные масла не способны полностью излечить больного, но могут значительно улучшить его состояние, — отметила профессор. — Однако, согласно данным исследования, эфирные масла могут оказаться полезными и при лечении неврологических и других заболеваний».

В настоящее время научные школы разных стран занимаются поиском эфирных масел, которые могут помочь при деменции. Ароматерапия с использованием масел лаванды, лимона, апельсина, ферульника (Ferulago angulata), эвкалипта и кипариса показала хорошие результаты.

Снежана Агатонович-Куштрин проводит подобные исследования на протяжении многих лет. По ее данным, терпеноиды способны взаимодействовать с различными рецепторами в головном мозге, такими как гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и рецепторы серотонина, что способствует снижению выработки кортизола. Это помогает пациентам успокоиться, уменьшает нервное напряжение, облегчает тревогу и улучшает общее настроение. Таким образом, эфирные масла также обладают выраженным профилактическим эффектом, поскольку известно, что депрессия и хронический стресс могут значительно увеличить риск развития деменции и болезни Альцгеймера в будущем.