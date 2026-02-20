Baltijas balss logotype
Деньги есть, контроля нет? Каждая зима в Риге — как стихийное бедствие 1 768

Наша Латвия
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги есть, контроля нет? Каждая зима в Риге — как стихийное бедствие
ФОТО: LETA

В передаче TV3 «900 секунд» о вызовах этой зимы в Риге рассказал член правления общества «Pilsēta cilvēkiem» Карлис Крекис.

«Каждая зима — как стихийное бедствие, о котором мы знаем, что его переживем, но по-настоящему не готовы», — рассказал он TV3. По его оценке, в этом году ситуация местами довольно плохая — улицы и тротуары не обслуживаются должным образом, в отдельных местах проезжая часть остается неочищенной, в других образуется снежно-ледяная «каша».

О проблемах свидетельствует и движение общественного транспорта — в отдельные моменты из-за обледеневших дорог движение затруднено, в том числе на мостах.

Сам Крекис передвигается на велосипеде и зимой и признает, что в Риге объективно часто безопаснее ехать по проезжей части, чем передвигаться по тротуару или велодорожке.

«По проезжей части быстрее и безопаснее, потому что движение само очищает снег. А вот уборка тротуаров хромает», — отметил он.

Велодорожки в целом очищаются сравнительно хорошо, однако проблема, по его словам, заключается в отсутствии контроля. Город выделяет значительные средства на уборку, однако создается ощущение, что не всегда проверяется, действительно ли работы выполнены. В качестве примера Крекис привел велодорожку на улице Бривибас, которая в течение дня так и не была очищена, хотя техника там наблюдалась.

Интересно, что, по его опыту, передвигаться на велосипеде зимой порой даже безопаснее, чем пешком — меньше риск поскользнуться.

Говоря о противоскользящих материалах, Крекис подчеркнул: там, где передвигаются пешеходы и велосипедисты, более подходящим вариантом был бы песок. Это предусмотрено и правилами. На проезжей части чаще используется соль, которая эффективнее растапливает лед, однако негативно влияет на окружающую среду и инфраструктуру.

Особое внимание следует уделять мостам и конструкциям, где соль может способствовать повреждениям. В местах с интенсивным движением автомобилей снег нередко механически уплотняется и частично очищается за счет движения транспорта.

Крекис подчеркнул: приоритетом должны быть места, где для людей наибольший риск падения — тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Именно там качественная уборка и подходящие материалы имеют наибольшее значение.

Зима в Риге не является неожиданностью. Вопрос в готовности — планировании, контроле и отношении к пользователям городской среды.

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го февраля

    Вопрос в готовности — планировании

    == Ну какое планирование, когда тротуары сплошной гололёд?

    Что он вообще несёт?

    23
    1

