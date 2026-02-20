Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил в Сейм на повторное рассмотрение Закон о специальных пенсиях судей и прокуроров, подчеркнув в своем пояснении, что независимость судей связана также с гарантиями финансовой безопасности, а аргументы, обосновывающие общую реформу системы выслуги лет, напрямую неприменимы к пенсиям судей, пишет ЛЕТА.

Как агентству ЛЕТА сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, президент указывает, что по сравнению с действующим Законом о пенсиях судей за выслугу лет новый закон предусматривает для судей изменения в нескольких аспектах. В частности, увеличивается необходимый стаж для получения специальной пенсии — с 20 до 25 лет. Также пересматривается порядок расчета пенсии: впредь она будет рассчитываться с учетом полученной заработной платы за 120 месяцев, завершающихся за два месяца до освобождения от должности. Кроме того, закон предусматривает ограничение размера специальной пенсии, снижая на 5% как минимальный и максимальный ее размер, так и размер пенсии в случае освобождения судьи от должности по состоянию здоровья.

В письме председателю Сейма Дайге Миеринe президент обращает внимание, что как в цели закона, так и в его аннотации обоснованно подчеркивается закрепленный в Конституции принцип независимой судебной власти и гарантии индивидуальной независимости судей.

Президент подчеркивает, что в современных геополитических условиях, когда особенно важно сохранение демократического правового государства, недопустимо какое-либо сознательное или неосознанное ослабление гарантий независимости судебной власти и судей. Он отмечает, что независимая судебная власть критически важна для предотвращения недобросовестного использования права и любых попыток действий против латвийского государства. Самозащищающаяся демократия невозможна без независимой судебной власти, заявляет президент.

"Поэтому гарантии независимости судей не являются и не должны быть самоцелью. Обеспечение этих гарантий — обязанность государства, вытекающая из Конституции, чтобы судебная власть могла обеспечивать и защищать права и законные интересы частных лиц в спорах, в том числе против самого государства", — подчеркивается в письме президента.

Ринкевич указывает, что Конституционный суд в своей практике достаточно четко конкретизировал принцип независимости судей, отметив, что он связан с рядом гарантий, в том числе гарантиями пребывания в должности, институциональной независимости и независимости от политического влияния, а также гарантиями финансовой безопасности.

"Таким образом, индивидуально предоставленные судьям гарантии независимости конституционного уровня означают, что вопрос социальных гарантий судей — специальных пенсий — существенно отличается от регулирования других пенсий, и аргументы, обосновывающие общую реформу системы выслуги лет, напрямую не применимы к реформе пенсионной системы судей", — говорится в письме президента.

Президент подчеркивает, что материалы разработки закона и законодательный процесс в Сейме должны давать уверенность в том, что законодатель надлежащим образом учел особый статус судей и принял решение о реформе их пенсионной системы, осознавая ее связь с независимостью судей.

"Поэтому нельзя оставить без внимания мнение, выраженное в письме Совета по судебной власти, что в настоящее время отсутствует подтверждение тому, что авторы изменений в системе пенсий судей руководствовались принципом разделения властей, соблюдая принцип независимости судей и закрепленные в Конституции гарантии их финансовой безопасности, а также опирались на объективные данные о фискальном эффекте изменений", — отмечает президент.

В то же время Ринкевич положительно оценивает решение Сейма рассмотреть закон в трех чтениях, а не в срочном порядке, что позволило дополнительно выслушать мнения.

"Особого одобрения заслуживают предложения министра юстиции, поддержанные Сеймом перед вторым чтением, направленные на обеспечение более оптимального баланса между ответственным подходом государства к долгосрочным финансовым обязательствам и гарантиями, вытекающими из принципа независимости судебной власти", — говорится в письме.

Поддерживая необходимость внедрения соответствующего стандарту независимости судебной власти регулирования социальных гарантий и одновременно решая выявленные риски в системе выслуги лет, президент призывает Сейм вновь оценить принятый 12 февраля 2026 года Закон о специальных пенсиях судей и прокуроров, чтобы убедиться, что предлагаемый порядок соответствует закрепленным в Конституции гарантиям независимости судебной власти и судей.

Он также просит дополнить закон переходным положением, поручив Кабинету министров и Совету по судебной власти до 1 марта 2030 года провести оценку влияния нового регулирования на кадровые ресурсы судей, в том числе возможные тенденции ухода с должности в связи с изменениями в государственно гарантированном финансовом обеспечении, и проинформировать Сейм о результатах.

Как сообщалось, 12 февраля Сейм в третьем чтении принял закон о специальных пенсиях для судей и прокуроров.

Изменения разработаны в связи с планируемым изменением действующей системы выслуги лет, которая больше не будет распространяться на судей и прокуроров. Новый закон установит порядок назначения, расчета и выплаты специальных пенсий судьям и прокурорам.

Изменения не затронут нынешних получателей пенсий за выслугу лет. В полном объеме они будут применяться к должностным лицам, которые начнут работу судьей, прокурором или омбудсменом с 1 января 2027 года и проработают менее 15 лет, а также к тем, кто еще будет назначен на эти должности.

Для получения специальной пенсии потребуется 25 лет трудового стажа, из которых последние десять лет — в должности судьи, прокурора или омбудсмена, а также достижение пенсионного возраста. Также пенсия будет предоставляться при освобождении по состоянию здоровья при наличии не менее 25 лет стажа, из которых последние три года — на соответствующей должности. В настоящее время судьи могут выходить на пенсию за выслугу лет в 65 лет, а прокуроры — в 50 лет при стаже 20 лет, из которых десять — на соответствующей должности.

Минимальный возраст выхода прокуроров на пенсию за выслугу лет планируется постепенно увеличить в целом на 15 лет, приравняв его к возрасту судей — 65 лет. Это условие предполагается применить к прокурорам, у которых к концу следующего года стаж выслуги будет более десяти, но не более 15 лет.

В аннотации к законопроекту указано, что повышение пенсионного возраста и стажа позволит дольше оставаться на рынке труда, получать зарплату и уплачивать социальные взносы.

Закон о специальных пенсиях судей и прокуроров вступит в силу 1 января 2027 года.

Ранее Государственная канцелярия указывала, что без реформы системы выслуги лет к 2050 году объем выплачиваемых пенсий достигнет одного миллиарда евро, а к 2060 году — почти 1,7 миллиарда евро.

В пакете сопровождающих законопроектов к государственному бюджету следующего года Сейм уже принял изменения в ряде законов, реформирующих систему выслуги лет.

Государственная канцелярия предложила с 2027 года исключить из числа получателей пенсий за выслугу лет все профессии, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни, при этом не затрагивая уже занятых в этих профессиях лиц, для которых, однако, будут установлены более высокие требования к стажу и, возможно, скорректирован размер пенсии.