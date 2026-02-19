19 февраля в православных храмах почитают святого Вуколу — ученика апостола Иоанна Богослова, который жил в Малой Азии. В народном календаре этот день известен как Вукол Телятник. Наши предки знали, что с этого момента начинают появляться телята, и основные заботы были связаны с коровами.

19 февраля православные верующие вспоминают святого Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова. О святом известно немного. По преданиям, он стал первым епископом Смирнской церкви и жил в Малой Азии в конце I века. Святой был глубоко предан христианской вере, активно проповедовал Евангелие и сделал много для привлечения язычников к христианству.

Согласно писаниям, после смерти святого Вукола на месте его захоронения выросло миртовое дерево, обладающее чудодейственными свойствами. Люди, страдающие от неизлечимых болезней, исцелялись у этого дерева.

Народный календарь: Вукол Телятник

Наши предки верили, что святой Вукол оберегает домашних животных, особенно телят, которых в народе называли жуколами. Считалось, что с 19 февраля (6 февраля по старому стилю) они начинают появляться на свет.

Таким образом, основные заботы крестьян в этот день были связаны с новорожденными животными. «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы», — говорили в народе.

Вукол Телятник: что нужно сделать

Празднование, посвященное святому Вуколу, начиналось с молитвы в церкви. Люди знали, что если помолиться святому и поставить свечи, он не оставит их в трудную минуту и поможет новорожденным животным пережить первые, самые сложные дни.

У святого просили здоровья и долголетия — как для себя, так и для близких. Незамужние девушки обращались с просьбой о помощи в поиске достойных женихов.

С появлением телят также связывался обряд моления молока. Первые 12 удоев после отела считались непригодными для употребления. После следующего удоя полагалось сварить кашу, а проводить обряд должна была самая старшая женщина в семье.

Горшок с кашей ставили в чашу с овсом и трижды поднимали над головой, произнося: «На сто бычков! На тысячу телушек!». После этого вся семья садилась за стол и съедала кашу до последней крупинки. Сено и овес отдавали корове, а пенку с каши, известную как приволока, — теленочку.

Крестьяне помнили, что на Вукола Телятника стельных коров следует хорошо кормить, а хлев окуривать чабрецом. По поверьям, это обеспечивало крепкое здоровье телят и вкусное, полезное молоко.

Вукол Телятник: народные приметы

Приметы этого дня были связаны с коровами, и для их запоминания придумали пословицы: «Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться»; «Коли под копытом мокро, так корова молока убавит»; «Если корова принесет двойней одношерстных телят — к добру, разношерстных — к худу»; «Теленка по спине не гладь — захилеет».

Народ знал: если на Вукола Телятника мороз, лето будет жарким и сухим. Если на деревьях шуршат сухие листья — к снегу. Если коты спят, уткнувшись носами во что-то теплое, — к похолоданию.

Наши предки говорили, что в ночь на 19 февраля снятся вещие сны. Если сон хороший, он сбудется через восемь дней, но о нем нельзя рассказывать. Чтобы сон сбылся, поутру произносили: «Сон никому не расскажу, только у Господа скорейшего исполнения его попрошу».

Старцы объясняли: если сон плохой, сразу после пробуждения нужно посмотреть в окно и сказать: «Куда ночь — туда и сон!». Также следовало поделиться увиденным во сне с окружающими.

Вукол Телятник: что нельзя делать

Существуют и запреты, связанные с коровами и телятами. Например, в этот день запрещалось продавать молозиво животных. Считалось, что тот, кто нарушит этот запрет, останется без молока, так как вскоре корова перестанет доиться. На Вукола Телятника категорически запрещалось:

Прогонять кошку, сидящую на пороге хлева — иначе корова после отела будет страдать от боли.

Выбрасывать мусор — корове будет сложно отелиться.

Гладить только что родившегося теленка по спине — он может заболеть.

Рассказывать о родившемся теленке — к болезни животного.

У беременных спрашивать, кого они ждут — ребенок может родиться с большим пятном.

Покупать кошелек — к нищете.

Давать деньги в долг — есть вероятность, что должник не рассчитается.

Кстати, в этот день вообще не давали в долг. Старцы говорили, что вместе с продуктами или предметами из дома уйдут деньги и удача. Также строго запрещалось ругать корову, если она громко мычит, так как считалось, что криком животное прогоняет из дома беды и нищету.