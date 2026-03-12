Власти Южной Кореи запустили программу финансовой поддержки пенсионеров, которые ухаживают за собственными внуками, чтобы облегчить жизнь семьям и стимулировать рождаемость. Об этом сообщает The Independent.

Эксперимент пока действует на острове Чеджу: дедушки и бабушки получают по 200 долларов на семью, если малыши вместо детского сада или няни находятся с ними. Ранее аналогичные выплаты начали предоставлять в столице - Сеуле.

Выплаты положены только тем, кто ухаживает за детьми в возрасте 2–3 лет не менее 40 часов в неделю и чей доход не превышает 150% среднего по стране. Приоритет отдается семьям, где оба родителя работают или воспитывает ребенка один родитель.

Как отмечают власти, программа пользуется популярностью, поскольку в стране растет стоимость жилья, нехватка мест в детских садах и многие матери вынуждены работать. Такая поддержка помогает пенсионерам вносить вклад в уход за внуками и одновременно снижает нагрузку на работающих родителей.