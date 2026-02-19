В историческом контексте коноплю, известную человечеству задолго до появления льна, выращивали повсеместно для производства посконной, или замашной, ткани. Это название связано с мужскими растениями, из которых изготавливалось более тонкое, но при этом очень прочное волокно. Мужские растения цветут и созревают на несколько недель раньше, что упрощало их сбор.

В конце лета собирали женские растения, из семян которых получали пищевое масло, а также более грубые нити — пеньку, использовавшуюся в основном для изготовления веревок и канатов, реже — для производства ткани. Пенька была широко востребована в мореходстве, так как это единственное натуральное волокно, которое не разрушается под воздействием морской воды.

В современном мире конопля чаще всего воспринимается как растение с наркотическими свойствами. В большинстве стран ее плантации находятся под строгим контролем государственных органов, а частные насаждения часто уничтожаются.