Что такое посконь и для чего она нужна?

Дом и сад
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что такое посконь и для чего она нужна?

Так раньше называли мужские растения конопли.

 

В историческом контексте коноплю, известную человечеству задолго до появления льна, выращивали повсеместно для производства посконной, или замашной, ткани. Это название связано с мужскими растениями, из которых изготавливалось более тонкое, но при этом очень прочное волокно. Мужские растения цветут и созревают на несколько недель раньше, что упрощало их сбор.

В конце лета собирали женские растения, из семян которых получали пищевое масло, а также более грубые нити — пеньку, использовавшуюся в основном для изготовления веревок и канатов, реже — для производства ткани. Пенька была широко востребована в мореходстве, так как это единственное натуральное волокно, которое не разрушается под воздействием морской воды.

В современном мире конопля чаще всего воспринимается как растение с наркотическими свойствами. В большинстве стран ее плантации находятся под строгим контролем государственных органов, а частные насаждения часто уничтожаются.

