Можно ли вырастить кофейное дерево в квартире? Многие интересуются этим вопросом. Мы отвечаем: «Да!» Попробуйте, и у вас все получится!

Комнатный кофе представляет собой небольшое вечнозеленое дерево. При соблюдении оптимальных условий и должном уходе оно может достигать высоты до полутора метров. Цветение обычно происходит весной и летом. Спелые ягоды напоминают маленькую черешню, их сладкая мякоть съедобна. Внутри ягод находятся два светло-зеленых зерна. Существуют комнатные сорта кофе с плодами различных оттенков — от бледно-розового и темно-вишневого до желтого.

Оптимальные условия для выращивания кофе в помещении

Кофе требует много света. Однако в жарких тропиках ему необходимо притенение, а в наших условиях — южный подоконник. При недостаточном освещении растение плохо растет и не плодоносит. Молодые деревца лучше всего развиваются при ярком, но рассеянном свете. Летом их можно выносить на свежий воздух, но избегайте прямых солнечных лучей. Зимой кофе должен находиться только на южном окне, при температуре не ниже +18...+20°С.

Кофейное дерево довольно капризно и не любит изменения положения относительно света. Если вы будете поворачивать растение, то получите равномерно облиственную крону, но рискуете лишиться урожая. Поэтому выбирайте место с умом.

Полив кофейного дерева должен быть регулярным, особенно в летний период — поливайте обильно. Вода для полива должна быть мягкой, без извести, и немного теплее комнатной температуры. Чтобы поддерживать необходимую слабую кислотность почвы, раз в месяц в отстоянную воду добавляют 2-3 капли уксусной кислоты или несколько кристалликов лимонной кислоты.

Кофе сравнительно хорошо переносит сухость воздуха, но ему не повредит опрыскивание, особенно в жару. С весны до осени, за исключением периода цветения, раз в неделю желательно устраивать кофейному дереву теплый душ.

В весенне-летний период кофейное дерево нужно регулярно подкармливать. Во время активного роста — раз в 7-10 дней, чередуя водный настой коровяка (в соотношении 1:10) и полное минеральное удобрение с микроэлементами. Весной следует увеличить дозу азота, при формировании плодов — фосфора, а к осени — калия. Хорошим источником легко усваиваемого фосфора являются роговая стружка или костяная мука (0,2 л на 10 кг почвы).

Пересадка кофейного дерева

Пересаживать кофе следует весной, примерно раз в два года. Новый горшок должен быть на 2-3 см больше предыдущего по диаметру и высоте. Лучше сразу выбирать высокие горшки, так как у кофейного дерева хорошо развита корневая система.

Кофе предпочитает глинистую, органически богатую и фосфором почву, обязательно слабокислую, а также воздухо- и влагопроницаемую. Смесь можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите дерновую (садовую) почву — 2 части, перегной — 1 часть, верховой кислый торф — 1 часть и речной песок — 2 части. Если растение молодое, уменьшите количество дерновой земли вдвое. Полезно добавить золу лиственных деревьев (0,5 л на 10 кг почвы). Альтернативный вариант почвенной смеси: дерновая земля, листовая земля, перегной и песок в соотношении 4:2:1:1.