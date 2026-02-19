Baltijas balss logotype
США выступили против участия Украины в саммите НАТО – Politico

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США выступили против участия Украины в саммите НАТО – Politico

США выступают против официального участия Украины в летнем саммите НАТО, который должен пройти в июле 2026 год в Анкаре. Вашингтон также усилил давление на альянс с целью сокращения ряда направлений его внешнеполитической деятельности, включая миссию в Ираке.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"В последние месяцы США также лоббировали сокращение миротворческой операции НАТО в Косово и недопущение официального участия Украины и союзников по Индо-Тихоокеанскому региону в ежегодном саммите альянса в Анкаре в июле", – говорится в публикации.

Такие шаги отражают позицию Белого дома, который стремится рассматривать НАТО исключительно как евроатлантический оборонный союз, отмечается в материале. Речь идет об отказе "от многолетней экспансии в сферу кризисного управления, глобального партнерства и инициатив, основанных на ценностях, которые давно раздражают президента США и его сторонников из движения MAGA".

Согласно инициативе Вашингтона, альянс намерен ограничить так называемую "деятельность за пределами зоны ответственности", выходящую за рамки его ключевых задач по обороне и сдерживанию.

"Эти меры могут привести к резкому сокращению активности НАТО в бывших зонах боевых действий, а также к исключению столиц, включая Киев и Канберру, из официальных переговоров этим летом", – пишет Politico


#НАТО #саммит #США #Украина #дипломатия #геополитика #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV







