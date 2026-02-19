Существует мнение, что смешивать кипяченую воду с очищенной из-под крана нельзя — это может вызвать диарею и боли в животе. На чем основано это утверждение, и насколько оно верно?

Существует мнение о недопустимости смешивания «сырой» и кипяченой воды, которое восходит к древним временам. Тогда люди использовали воду из рек и озер, которую перед употреблением обязательно кипятили. «Сырой» считалась вода до кипячения. В те времена смешивать кипяченую и «сырую» воду действительно было рискованно, так как в некипяченой воде могли находиться патогенные микроорганизмы и паразиты.

Кипячение уничтожает большинство бактерий и червей, но если смешать обработанную воду с «сырой», то весь эффект будет потерян. В настоящее время из-под крана течет уже очищенная вода, прошедшая дезинфекцию в системе очистки. Многие люди дополнительно фильтруют ее, что позволяет удалить растворенные элементы и химические соединения, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Чаще всего профильтрованную воду кипятят перед употреблением, что позволяет избавиться от еще большего количества микроорганизмов. Древнее правило о недопустимости смешивания «сырой» и кипяченой воды изменилось: теперь считается, что при кипячении из воды «уходят» накопившиеся в организме тяжелые металлы и соли, поэтому она может быть полезнее, чем вода из-под фильтра.

Тем не менее, растворенные в воде соли никуда не исчезают. Некоторые из них, например, гидрокарбонаты магния и кальция, при повышении температуры распадаются на нерастворимые карбонаты и оседают. Поэтому в кипяченой воде иногда можно заметить белые хлопья осадка. Оба этих вещества безопасны и даже используются в качестве пищевых добавок. Так что опасаться этого не стоит.

Тем не менее, мы не рекомендуем смешивать воду из-под крана с кипяченой — качество водопроводной воды в нашей стране оставляет желать лучшего. Оптимальным вариантом будет использование фильтра. В этом случае смешивать фильтрованную и кипяченую воду можно в любых пропорциях без особых опасений. Однако если после употребления воды у вас возникли боли или другие неприятные симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу.