Терапевт объяснил, какие растения помогут избавиться от вирусов в квартире

Дом и сад
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Врач-терапевт Тимур Асанов отметил, что существует несколько домашних растений, которые способствуют улучшению здоровья, уничтожая болезнетворные микробы в помещениях. Они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами — веществами, способными истреблять патогенную микрофлору.

 

Эвкалипт, по словам специалиста, эффективно борется с вирусами, особенно в случае заболеваний верхних дыхательных путей. Миниатюрные цитрусовые деревья, такие как мандарин, апельсин и лимон, прекрасно очищают воздух от вредных бактерий.

Эксперт также отметил, что хвойные растения содержат большое количество эфирных масел с антисептическими свойствами. Лаванда, которую можно разместить в доме, не только успокаивает, но и помогает бороться с патогенной микрофлорой в помещении.

«Лаванда известна как натуральное успокоительное. Однако она также содержит эфирные масла с антисептическими свойствами. Кроме того, розмарин, используемый в кулинарии, способен бороться с патогенной микрофлорой в доме. Не стоит забывать и о простых луке и чесноке, которые также являются мощными дезинфекторами и могут быть выращены на подоконнике», — подытожил доктор.

