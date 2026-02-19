Baltijas balss logotype
Бывшему президенту Южной Кореи назначено пожизненное заключение 1 191

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывшему президенту Южной Кореи назначено пожизненное заключение
ФОТО: Youtube

Сеульский суд в четверг приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному заключению, признав его виновным в руководстве мятежом в связи с введением военного положения в 2024 году, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Объявление военного положения имело огромные социальные последствия, и трудно найти какие-либо признаки того, что обвиняемый выразил по этому поводу раскаяние", — заявил председательствующий судья Чи Квийон.

"Мы приговариваем Юна к пожизненному заключению", — подтвердил судья.

Вечером 3 декабря 2024 года тогдашний президент Юн неожиданно для страны и международного сообщества объявил военное положение впервые с 1980-х годов и направил к парламенту военных и вертолеты. Утром 4 декабря президент отменил военное положение после того, как все присутствовавшие депутаты Национальной ассамблеи призвали его сделать это решение. Это вызвало также массовые протесты.

14 декабря 2024 года парламент отстранил Юна от должности президента в порядке импичмента, а в апреле 2025 года Конституционный суд официально лишил его поста. 19 января 2025 года Юн был арестован в связи с кратковременным введением военного положения, однако 8 марта освобожден из-под предварительного заключения. В июле прошлого года он был вновь задержан.

#президент #коррупция #Южная Корея #судебный процесс #арест #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    19-го февраля

    трамп за организацию захвата,лр каб.мин. левитс за комендантский час

    0
    1

