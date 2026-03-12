Необходимо бороться против обхода установленных в отношении России санкций через Беларусь, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич в четверг на встрече в Рижском замке с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич от имени Латвии выразил поддержку политзаключенным в Беларуси и их семьям.

Президент осудил репрессии режима Александра Лукашенко против белорусского гражданского общества и демократической оппозиции, а также проводимые режимом гибридные атаки против Латвии и других стран региона, включая искусственно создаваемое давление нелегальной миграции и использование контрабандных метеорологических шаров.

Ринкевич подчеркнул, что давление на Беларусь необходимо продолжать до тех пор, пока белорусский режим фундаментально не изменит свою политику. Президент отметил, что позиция Латвии неизменна: необходимо продолжать санкции против России и Беларуси. При этом он положительно оценил усилия США по освобождению политзаключенных.