Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Павел Прилучный: «В моей жизни было много алкоголя и разных препаратов» 1 807

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артист сообщил, что после развода оставил бывшей жене несколько квартир и машину.

Артист сообщил, что после развода оставил бывшей жене несколько квартир и машину.

Свои отношения с актрисой-латышкой он назвал «нездоровыми».

Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом развелись шесть лет назад. По сей день звезда «Мажора» вспоминает, как тяжело ему дался разрыва с матерью своих детей.

Павел Прилучный сообщил, что его брак с Агатой Муцениеце стал рушиться после рождения сына Тимофея. «Была любовь. Все было замечательно до рождения первого ребенка», — вспомнил актер.

Причиной скандалов оказался разный взгляд супругов на семью. «Приоритет женщины — семья, а мужчины — работа. Мне казалось, что я смогу ее как-то перевоспитать, как-то влюбить в дом», — признался Павел.

Однако Агата, по его словам на второй или третий месяц после родов вышла работать. Первенца пары, пока родители пропадали на гастролях, воспитывала мама Прилучного. «Я, конечно, был сильно против. Она постоянно соперничала со мной. Что должна быть в чем-то лучше меня», — отметил артист.

Свои отношения с актрисой он назвал «нездоровыми». Как оказалось, они с Агатой в период между рождением сына и дочери Мии и ругались, и расходились. «Ревновали друг друга. Она меня не особо, но я ее ревновал. Она была в любой компании мужчин, но не со мной. Я не чувствовал, что меня любят и ценят. И что я кому-то нужен», — отметил он в разговоре с Лаурой Джугелией.

Артист сообщил, что после развода оставил бывшей жене несколько квартир и машину. Он также предлагал ей и дом, взятый в ипотеку. Но Муцениеце отказалась.

После громкого развода Прилучный искал утешение в алкоголе. «Мне было настолько больно и неприятно… Тогда в моей жизни было много алкоголя и разных препаратов. Чего только не было в моей голове в то время. Я вычеркнул ее из жизни, просто не мог с ней разговаривать. У меня куча проектов тогда слетели…» — высказался артист.

×
Читайте нас также:
#алкоголь #развод #семья #отношения #знаменитости #ревность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео