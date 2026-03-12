Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом развелись шесть лет назад. По сей день звезда «Мажора» вспоминает, как тяжело ему дался разрыва с матерью своих детей.

Павел Прилучный сообщил, что его брак с Агатой Муцениеце стал рушиться после рождения сына Тимофея. «Была любовь. Все было замечательно до рождения первого ребенка», — вспомнил актер.

Причиной скандалов оказался разный взгляд супругов на семью. «Приоритет женщины — семья, а мужчины — работа. Мне казалось, что я смогу ее как-то перевоспитать, как-то влюбить в дом», — признался Павел.

Однако Агата, по его словам на второй или третий месяц после родов вышла работать. Первенца пары, пока родители пропадали на гастролях, воспитывала мама Прилучного. «Я, конечно, был сильно против. Она постоянно соперничала со мной. Что должна быть в чем-то лучше меня», — отметил артист.

Свои отношения с актрисой он назвал «нездоровыми». Как оказалось, они с Агатой в период между рождением сына и дочери Мии и ругались, и расходились. «Ревновали друг друга. Она меня не особо, но я ее ревновал. Она была в любой компании мужчин, но не со мной. Я не чувствовал, что меня любят и ценят. И что я кому-то нужен», — отметил он в разговоре с Лаурой Джугелией.

Артист сообщил, что после развода оставил бывшей жене несколько квартир и машину. Он также предлагал ей и дом, взятый в ипотеку. Но Муцениеце отказалась.

После громкого развода Прилучный искал утешение в алкоголе. «Мне было настолько больно и неприятно… Тогда в моей жизни было много алкоголя и разных препаратов. Чего только не было в моей голове в то время. Я вычеркнул ее из жизни, просто не мог с ней разговаривать. У меня куча проектов тогда слетели…» — высказался артист.