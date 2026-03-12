Торговый центр Mols в социальных сетях сообщил о значительных изменениях — до 31 марта он продолжит работу, после чего закроется на реконструкцию.

Администрация центра подчеркивает, что после реконструкции Mols откроется в совершенно новом виде и предложит еще более широкие возможности для покупок.

Весна в Mols начнется с перемен, и торговый центр обещает вернуться обновленным — более современным и удобным для посетителей.

Ранее сообщалось о том, торговый центр Mols ожидает полное преображение — проект, представленный на визуализациях, обещает превратить привычный торговый комплекс в современное многофункциональное пространство с архитектурой будущего.