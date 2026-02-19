Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась размышлениями о чувстве одиночества, которое она описывает как «одиночество ума». В своём телеграм-канале она отметила, что речь идёт не о физической изоляции, а о дефиците собеседников, способных поддерживать разговор на равном уровне и участвовать в содержательных спорах.

Ксения Собчак рассказала о чувстве одиночества и интеллектуальном голоде

Собчак призналась, что нередко ощущает внутреннюю оторванность из-за нехватки интеллектуального «зеркала» — человека, способного удивлять, спорить и предлагать альтернативные точки зрения. По её словам, именно отсутствие такого контакта порождает своеобразный интеллектуальный голод и чувство пустоты, которое режиссёр Валерия Гай Германика также описывала в своих размышлениях.

При этом телеведущая подчеркнула, что не остаётся один на один со своими переживаниями. Она ценит возможность обсудить сложные темы с близкими, в частности с мужем Константином Богомоловым и самой Валерией Гай Германикой.

«Повезло, что когда одиноко, я могу позвонить Лере. Мир несправедлив, всюду правит серость, мы все умрем. Но жизнь стоит того, чтобы жить», — написала Собчак.

Ранее Ксения Собчак не раз говорила о важности глубины в отношениях и о том, что её привлекают уверенные, но сдержанные мужчины. Несмотря на развод с Максимом Виторганом, она сохраняет с ним уважительные отношения. Уже более шести лет телеведущая замужем за режиссёром Константином Богомоловым.

