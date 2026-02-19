У певицы сдали нервы, после того как ее обвинили в мошенничестве с имуществом покойного мужа и пригрозили 10 годами тюрьмы.

Теперь всегда день рождения у Анны Седоковой будет ассоциироваться со смертью. Ведь именно в этот день год назад четвертый муж артистки Янис Тимма расстался с жизнью. Бедолаге было всего 32. Отмечая свое 43-летие в середине декабря, звезда напомнила всем об этом. Но даже если бы она и хотела забыть произошедшее — не вышло бы!

"Мне желают: «Чтоб ты сдохла и твои дети тоже!» — кричит Анна Седокова. — Реву! Поверьте, я сдохла год назад!"

У певицы сдали нервы, после того как ее обвинили в мошенничестве с имуществом покойного мужа, и пригрозили 10 годами тюрьмы, пишет "Тайны звезд".

«Все дело в брачном договоре»

Семья баскетболиста не может принять его смерть. Особенно 59-летний отец.

"Райтис Тимма продолжает настаивать на том, что к доведению его сына до самоубийства причастна известная исполнительница", — говорит юрист Маргарита Гаврилова в интервью сайту «Зевойсмаг.ру».

Но доказать это в суде, скорее всего, не получится. Поэтому выбран другой путь — публичного полоскания «грязного белья».

"Все дело в брачном договоре, — продолжает защитница. — Из-за него Янис жил с мыслью, что находится в рабской кабале до конца дней своих. Потому что по условиям этой адской бумажки должен был отдавать второй жене даже то, что приобрел бы... после развода с ней. Вы не ослышались! Даже если бы Тимма женился снова и купил третьей супруге какую-то дорогостоящую вещь, она бы все равно принадлежала Седоковой! А Янис не писал по-русски и не читал! Поэтому не знал, что подписывает! Так что это в копилку доведения до самоубийства. Заявление подано. Следствие идет".

Отец покойного настаивает, что брачный договор — «липовый»!

"Седокова и Тимма подписали эту фиктивную бумагу у нотариуса в США, — делится деталями адвокат Гаврилова. — Анна принесла готовый договор. Но американский юрист подчеркнул, что заверяет не сам документ, а только подписи сторон и что на территории как России, так и США данный брачный договор действовать не будет. Это просто филькина грамота! Которая имитирует документ правообладания. Но использовать ее в этом качестве нельзя!"

Однако Анне Седоковой это якобы удалось, когда она продала пять квартир Яниса Тиммы в Москве.

"Понимать правовые по следствия должен тот, кто инициирует использование документа, — рассуждает 59-летняя Гаврилова. — В данном случае — Седокова. Она знала, понимала и осознавала, что брачного договора нет, но использовала его. Это мошенничество. Потому что документ не был нотариально удостоверен. Теперь с высокой долей вероятности сделки купли-продажи, которые были проведены на основании этого брачного до говора, будут признаны недействительными и от менены, а денежные сред ства взысканы в пропорциях, которые определены наследственным правом".

По 159-й статье Уголовного кодекса «Мошенничество» звезде может грозить до 10 лет тюрьмы!

"А если будет дело еще по 110-й — «Доведение до самоубийства», то могут добавить еще пять! — грозит адвокат. — Мы будем бороться до конца!"

Вот это поворот!

«Я пойду в любой суд, если надо»

Не знать о происходящем Седокова не может. Поэтому у нее случился нервный срыв.

"Я реву час! — говорит на видеозаписи в Интернете Анна. — Прочитала новости и сообщение мне от какого-то человека: «Чтобы ты сдохла и твои дети тоже!» Реву! Я каждый день перехожу через такую боль! Сталкиваюсь с нападками, обвинениями... Вы даже не представляете, как мне плохо! Пытаюсь выживать. И всем, кто пишет мне: «Чтоб ты сдохла!», хочу ответить. Поверьте, я сдохла год назад! Я практически умерла. Я пойду в любой суд, если надо. Сделаю все, что хотите. Я пытаюсь, чтобы всем было хорошо и все были счастливы. Но мне не на кого опереться. Я всегда одна".

Вообще-то три с половиной месяца назад певица вышла в свет с 37-летним бизнесменом Андреем Гавриленко. Они обнимались и о чем-то мило ворковали. Но потом мужчина признался, что это дружба. А два месяца назад звезда похвасталась в Интернете двумя букетами красных роз.

«В любви никогда ничего не бывает четко, — подписала снимок Анна, демонстрируя еще и свои ножки в носках игрока футбольной команды «Спартак». — То уносит, то приносит. И все равно, сколько тебе лет — 18 или 66».

Тогда все решили, что красотка крутит роман с очередным спортсменом. Но...

«Про носки! Разгадка найдена! — написала следом Седокова. — С футболистом ни из какой команды я не встречаюсь. Это сын пять минут тренировался в детской секции «Спартака», и почему-то они оказались в моем шкафу. Расследование завершено!»

Гектору восемь лет. И он любит не только гонять мяч, но и бросать его в кольцо. Как покойный отчим. Играет за детскую команду ЦСКА. И ни в чем не нуждается. А вот семилетний сын баскетболиста от первого брака Кристиан живет в Латвии бедно. Ведь никакого наследства от отца этому мальчику не досталось.

"Все просто и очевидно, — подчеркивает Маргарита Гаврилова в интервью сайту «Стархит.ру». — Не было бы никакого полоскания «грязного белья», если бы вдова как порядочный человек отдала долю сыну Яниса Тиммы! Сыну! Ей предлагали урегулировать спор в добровольном порядке. И наше предложение было роскошным! Но вдова, все средства которой — это на самом деле деньги четвертого мужа, «сильная и справится»! Будет над этим златом чахнуть... Но мы добьемся правды!"

Может, действительно поделиться? Ведь если Анну Седокову признают виновной и, не дай бог, посадят, с кем останется уже ее сын? Папу которого, кстати, не видать и не слыхать.