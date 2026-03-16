Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

airBaltic отменила рейсы в Дубай до конца октября 0 260

Бизнес
Дата публикации: 16.03.2026
Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" отменила все рейсы в Дубай и обратно до конца октября в связи с ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Чтобы смягчить влияние ситуации на планы клиентов, "airBaltic" предлагает пассажирам возможность бесплатно выбрать альтернативный рейс в один из более чем 80 пунктов назначения.

Самолет, запланированный для полетов в Дубай, будет выполнять рейсы по другим популярным направлениям в Испании и на Кипре. Авиакомпания добавила дополнительные рейсы в Аликанте (Испания) с 23 апреля по 27 августа, Ларнаку (Кипр) со 2 мая по 17 октября, Барселону (Испания) с 18 апреля по 29 августа, Мадрид (Испания) с 4 мая по 31 августа и Тенерифе (Канарские острова) со 2 сентября по 23 октября.

Пассажиры, которые уже забронировали рейсы в Дубай или из него до конца октября 2026 года и хотят изменить бронирование, перенеся свой рейс на другое направление, могут связаться с авиакомпанией по телефону +371 67280422 или по электронной почте [email protected].

Для более оперативного обслуживания авиакомпания предлагает пассажирам, чей вылет запланирован на ближайшее время - март, апрель и май - связаться с авиакомпанией в первую очередь.

Читайте нас также:
#безопасность #пассажиры #Дубай #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео