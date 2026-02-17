Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эффективные способы быстрого засыпания после ночного пробуждения 0 158

Дом и сад
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективные способы быстрого засыпания после ночного пробуждения

Даже если вы быстро засыпаете и не сталкиваетесь с проблемами сна, вы, вероятно, просыпались в середине ночи. После такого пробуждения часто сложно вновь уснуть, но существуют ли проверенные методы для этого?

 

Пробуждение в ночное время — это естественное явление. «Каждый из нас просыпается ночью», — утверждает Филип Линдеман, доктор медицинских наук и специалист по сну из Ghostbed. «Нормальные циклы сна таковы, что мы все проходим через несколько фаз легкого сна несколько раз за ночь». Интересно, что многие из этих пробуждений могут остаться в вашей памяти незамеченными.

На процесс пробуждения могут влиять различные факторы, такие как стресс, тревога, болезни, голод, дискомфорт, а также изменения в распорядке сна и окружающей обстановке. Не стоит забывать и о самых простых причинах: кошмары или шум от соседей.

Способы быстрого засыпания

Сонные эксперты рекомендуют следовать четырем основным правилам, которые помогут вам быстро уснуть после ночного пробуждения.

Дайте своему разуму «блуждать»

Доктор Линдеман советует перенестись в «счастливое место», «пролететь» над любимым местом или даже «прогуляться» по нему. «Ваши глаза могут быть открыты или закрыты — это не имеет значения. Главное, чтобы в комнате было темно, и вы не переживали», — добавляет он. Позвольте своему разуму блуждать, это может помочь вам расслабиться и снова уснуть.

Уделите себе 20 минут

Доктор Линдеман подчеркивает, что не стоит заставлять себя засыпать. Если прошло более 20 минут, а вы все еще не можете уснуть, лучше встать и перейти в другую комнату, чтобы успокоиться. Идеально, если это будет комната с диваном или другой кроватью, где вы сможете прилечь.

Попробуйте медитацию

Методы релаксации, такие как глубокое дыхание или последовательное расслабление мышц, могут помочь вам уснуть. Исследования показывают, что дыхательные практики в сочетании с правильной гигиеной сна могут быть более эффективными при бессоннице, чем такие методы, как гипноз или рецептурные препараты.

Будьте активны в течение дня

Регулярные физические нагрузки в течение дня могут значительно улучшить качество сна ночью и снизить вероятность ночных пробуждений и бессонницы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео