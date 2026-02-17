Даже если вы быстро засыпаете и не сталкиваетесь с проблемами сна, вы, вероятно, просыпались в середине ночи. После такого пробуждения часто сложно вновь уснуть, но существуют ли проверенные методы для этого?

Пробуждение в ночное время — это естественное явление. «Каждый из нас просыпается ночью», — утверждает Филип Линдеман, доктор медицинских наук и специалист по сну из Ghostbed. «Нормальные циклы сна таковы, что мы все проходим через несколько фаз легкого сна несколько раз за ночь». Интересно, что многие из этих пробуждений могут остаться в вашей памяти незамеченными.

На процесс пробуждения могут влиять различные факторы, такие как стресс, тревога, болезни, голод, дискомфорт, а также изменения в распорядке сна и окружающей обстановке. Не стоит забывать и о самых простых причинах: кошмары или шум от соседей.

Способы быстрого засыпания

Сонные эксперты рекомендуют следовать четырем основным правилам, которые помогут вам быстро уснуть после ночного пробуждения.

Дайте своему разуму «блуждать»

Доктор Линдеман советует перенестись в «счастливое место», «пролететь» над любимым местом или даже «прогуляться» по нему. «Ваши глаза могут быть открыты или закрыты — это не имеет значения. Главное, чтобы в комнате было темно, и вы не переживали», — добавляет он. Позвольте своему разуму блуждать, это может помочь вам расслабиться и снова уснуть.

Уделите себе 20 минут

Доктор Линдеман подчеркивает, что не стоит заставлять себя засыпать. Если прошло более 20 минут, а вы все еще не можете уснуть, лучше встать и перейти в другую комнату, чтобы успокоиться. Идеально, если это будет комната с диваном или другой кроватью, где вы сможете прилечь.

Попробуйте медитацию

Методы релаксации, такие как глубокое дыхание или последовательное расслабление мышц, могут помочь вам уснуть. Исследования показывают, что дыхательные практики в сочетании с правильной гигиеной сна могут быть более эффективными при бессоннице, чем такие методы, как гипноз или рецептурные препараты.

Будьте активны в течение дня

Регулярные физические нагрузки в течение дня могут значительно улучшить качество сна ночью и снизить вероятность ночных пробуждений и бессонницы.