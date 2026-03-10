Подробности информации о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив, публикует CNN.

Телеканал сообщает, что пока установлено лишь несколько десятков мин, но Тегеран по-прежнему контролирует большую часть своих небольших катеров и минных заградителей, а это значит, что он может разместить в акватории еще сотни.

Эту информацию уже прокомментировал Трамп.

«Если Иран разместил мины в Ормузском проливе, а у нас нет сообщений о том, что они это сделали, мы хотим, чтобы их убрали, немедленно! Если по какой-либо причине мины были установлены, и они не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда не было. Если же они уберут то, что могло быть размещено, это будет огромным шагом в правильном направлении!», – написал он в своей соцсети.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в первом полугодии 2025 года из Персидского залива через Ормузский пролив ежедневно проходило 20,9 млн баррелей нефти — около четверти всей мировой морской торговли нефтью и пятая часть всего потребления нефти вообще.

Там же проходит и около 20% мирового экспорта СПГ.