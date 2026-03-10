За нападение на сотрудника Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) планируют наказывать так же, как за нападение на государственное должностное лицо. Такой порядок одобрила Юридическая комиссия Сейм Латвии, в третьем чтении поддержав поправки к Уголовному закону.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, цель законопроекта — обеспечить более высокий уровень защиты медиков скорой помощи, которые ежедневно работают в условиях повышенного риска и нередко сталкиваются с агрессией или насилием со стороны людей, которым оказывают помощь.

Поправки предусматривают, что за нападение на сотрудника NMPD, совершённое в связи с выполнением им служебных обязанностей, виновного смогут привлечь к уголовной ответственности так же, как за нападение на государственное должностное лицо. За такое преступление может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор.

Кроме того, предлагается усилить ответственность и за правонарушения, связанные с действиями государственных должностных лиц. Законопроект дополняет Уголовный закон новой статьёй, предусматривающей уголовную ответственность в случаях, когда должностное лицо принимает запрещённые подарки или другие выгоды. Ответственность будет наступать, если человек даёт или чиновник принимает выгоду в размере трёх минимальных месячных зарплат, зная, что соответствующее учреждение в течение последних трёх лет принимало решения в интересах дарителя.

Чтобы изменения вступили в силу, законопроект должен быть окончательно утверждён Сеймом.