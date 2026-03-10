Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медиков «скорой» приравняли к чиновникам. Теперь их так проосто не побьешь 5 843

Наша Латвия
Дата публикации: 10.03.2026
LETA
Изображение к статье: Медиков «скорой» приравняли к чиновникам. Теперь их так проосто не побьешь
ФОТО: LETA

За нападение на сотрудника Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) планируют наказывать так же, как за нападение на государственное должностное лицо. Такой порядок одобрила Юридическая комиссия Сейм Латвии, в третьем чтении поддержав поправки к Уголовному закону.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, цель законопроекта — обеспечить более высокий уровень защиты медиков скорой помощи, которые ежедневно работают в условиях повышенного риска и нередко сталкиваются с агрессией или насилием со стороны людей, которым оказывают помощь.

Поправки предусматривают, что за нападение на сотрудника NMPD, совершённое в связи с выполнением им служебных обязанностей, виновного смогут привлечь к уголовной ответственности так же, как за нападение на государственное должностное лицо. За такое преступление может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор.

Кроме того, предлагается усилить ответственность и за правонарушения, связанные с действиями государственных должностных лиц. Законопроект дополняет Уголовный закон новой статьёй, предусматривающей уголовную ответственность в случаях, когда должностное лицо принимает запрещённые подарки или другие выгоды. Ответственность будет наступать, если человек даёт или чиновник принимает выгоду в размере трёх минимальных месячных зарплат, зная, что соответствующее учреждение в течение последних трёх лет принимало решения в интересах дарителя.

Чтобы изменения вступили в силу, законопроект должен быть окончательно утверждён Сеймом.

×
Читайте нас также:
#Латвия #медики #безопасность #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео