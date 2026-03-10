Сокращение атомной энергетики в Европе было "стратегической ошибкой", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В последние годы мы наблюдаем мировое возрождение атомной энергетики. И Европа хочет быть частью этого возрождения", - цитирует Deutsche Welle ее высказывания на саммите по ядерной энергетике близ Парижа. По ее словам, ЕС будет стимулировать развитие атомной энергетики, чтобы обеспечить доступное и экологически чистое энергоснабжение для промышленности и населения.

"Поэтому сегодня мы представляем новую европейскую стратегию для малых модульных реакторов. Наша цель проста: мы хотим, чтобы эта новая технология была готова к использованию в Европе к началу 2030-х годов", - подчеркнула фон дер Ляйен. Европа должна стать "глобальным центром атомной энергетики нового поколения", добавила глава Еврокомиссии.

На практике "возрождения" пока не происходит. В 2025 году, согласно World Nuclear Industry Status Report, в мире было введено в эксплуатацию четыре новых реактора общей мощностью 4,4 ГВт: два в Китае и по одному в Индии и России; при этом семь реакторов общей мощностью 2,8 ГВт были выведены из эксплуатации. На всем американском континенте в настоящее время не строится ни один коммерческий атомный реактор. В Европейском Союзе единственный объект, находящийся в строительстве, - реактор Моховце-4 в Словакии. Его возведение началось в 1985 году.