Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Еврокомиссии признала стратегическую ошибку Европы 2 2014

В мире
Дата публикации: 10.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Еврокомиссии признала стратегическую ошибку Европы

Хотят возродить атомную энергетику.

Сокращение атомной энергетики в Европе было "стратегической ошибкой", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В последние годы мы наблюдаем мировое возрождение атомной энергетики. И Европа хочет быть частью этого возрождения", - цитирует Deutsche Welle ее высказывания на саммите по ядерной энергетике близ Парижа. По ее словам, ЕС будет стимулировать развитие атомной энергетики, чтобы обеспечить доступное и экологически чистое энергоснабжение для промышленности и населения.

"Поэтому сегодня мы представляем новую европейскую стратегию для малых модульных реакторов. Наша цель проста: мы хотим, чтобы эта новая технология была готова к использованию в Европе к началу 2030-х годов", - подчеркнула фон дер Ляйен. Европа должна стать "глобальным центром атомной энергетики нового поколения", добавила глава Еврокомиссии.

На практике "возрождения" пока не происходит. В 2025 году, согласно World Nuclear Industry Status Report, в мире было введено в эксплуатацию четыре новых реактора общей мощностью 4,4 ГВт: два в Китае и по одному в Индии и России; при этом семь реакторов общей мощностью 2,8 ГВт были выведены из эксплуатации. На всем американском континенте в настоящее время не строится ни один коммерческий атомный реактор. В Европейском Союзе единственный объект, находящийся в строительстве, - реактор Моховце-4 в Словакии. Его возведение началось в 1985 году.

×
Читайте нас также:
#Европа #энергетика #Урсула Фон Дер Ляйен
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
7
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео