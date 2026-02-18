Вероятность того, что вы покинете этот мир в день своего рождения, может достигать почти 14%. И никто не знает, почему это происходит!

Уильям Шекспир скончался в день своего рождения. И он не единственный, кто столкнулся с таким «совпадением»! Существуют статистические данные, подтверждающие, что вероятность смерти в день своего рождения превышает средние показатели по сравнению с любым другим днем в году.

В исследовании, опубликованном в августе 2012 года, анализировались все причины смертности в зависимости от даты рождения умершего. Первоначально эти данные собирались для изучения теории отсрочки смерти, согласно которой больной человек может каким-то образом отложить неизбежное, чтобы насладиться своим днем рождения.

Однако исследователи обнаружили обратное. Проанализировав данные о смертности почти 2,4 миллиона швейцарцев в возрасте от 1 года и старше за период с 1969 по 2008 год, они выявили, что вероятность смерти в день рождения составляет 13,8%. Для людей старше 60 лет этот показатель увеличивается до 18%!

Безусловно, в эту выборку вошли люди, которые покончили с собой в свой праздник. Тем не менее, хотя это и было частью уравнения, основной причиной смерти в исследовании стали хронические сердечно-сосудистые заболевания, а также такие болезни, как рак.

Почему же люди так часто умирают в день рождения?

Одна из теорий предполагает, что в свой день рождения люди проявляют повышенную физическую активность, будь то танцы, сексуальные контакты или обычные вечеринки. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему может спровоцировать скрытые проблемы и ускорить события, связанные со смертью из-за болезни. Еще одним фактором празднования является алкоголь, который может стать причиной падений или других несчастных случаев.

К сожалению, точную причину этого явления никто не может назвать!