Не переплачивайте за раскрученные курорты: куда поехать в 2026 году дешевле и лучше 0 425

Люблю!
Дата публикации: 19.02.2026
1001sovet
Изображение к статье: Не переплачивайте за раскрученные курорты: куда поехать в 2026 году дешевле и лучше

Существуют альтернативы большинству популярных направлений для недорогого, но яркого путешествия.

В так называемом "Списке дубликатов", составленном Airbnb, в 2026 году туристам предлагают несколько вариантов спокойных мест с красивыми видами, которые могут заменить популярные курорты. Ведь там и ценник на отели уже достиг неоправданных высот, и толпы туристов не дают в полной мере насладиться достопримечательностями.

Как пишет Daily Mail, альтернативы предлагают удивительные виды, наслаждение культурой, местной кухней и достопримечательностями — и все это без завышенного ценника и толп в более популярных местах.

Обменяйте Санторини на Альтею

"Испанский Санторини" можно найти в Альтее, историческом прибрежном городке, расположенном в девяти милях от оживленного испанского Бенидорма.

С его характерными мощеными улицами и побеленными зданиями, это тихое место все больше привлекает внимание отдыхающих.

С бескрайними морскими пейзажами и очаровательными вариантами проживания, Альтея имеет много живописных черт Санторини, но с менее оживленными улицами и более дешевыми местами для проживания. Airbnb рекомендует путешествовать туда с мая по июнь для лучшего отдыха.

Покинуть Марбелью ради Дении

denija.jpg

Если Марбелья — это место вашей мечты, вы также можете найти такую же яркость в Дении, Испания. Очаровательный портовый город на побережье Коста-Бланки не испытывает недостатка в вечерах, наполненных тапас, или живописной архитектуре для прогулок — как и Марбелья.

По данным Airbnb, лучшее время для посещения — с июня по сентябрь.

Обменяйте Пхукет на Ко Яо Ной

Во время путешествия в Таиланд многие путешественники посещают более популярные острова, такие как Пхукет, Краби и Ко Пхи Пхи.

Но Ко Яо Ной — это скрытая жемчужина с кристально чистой водой, известняковыми скалами и спокойными пляжами.

Замена Большому каньону

Большой каньон привлекает миллионы посетителей своими впечатляющими смотровыми площадками и пешеходными маршрутами. Но отдыхающие, которые хотят избежать долгого и дорогого перелета в Америку, могут найти что-то гораздо ближе к дому в Европе.

tolmin.jpg

Толмин — скрытая жемчужина Словении, расположенная в Юлийских Альпах, может похвастаться бирюзовыми реками, глубокими ущельями и альпийской долиной — идеальным местом для долгих прогулок с потрясающими видами. Здесь гораздо меньше людей, чем в Большом Каньоне, а впечатления от исследования такие же.

Променяйте Карибы на Шотландию

bara.jpg

Если хотите почувствовать вкус Карибского бассейна, остров Барра — это потрясающая жемчужина Внешних Гебридских островов. Вместо типично популярных островов Скай или Малл, Airbnb рекомендует отправляться на Барру ради песчаных пляжей и голубых вод. На острове также расположен единственный в мире пляж с запланированной взлетно-посадочной полосой — пляж Трайгх-Мхор.

Покинуть Рим ради Генуи

genija.jpg

Только в прошлом году поступали сообщения о невыносимых толпах, которые блокировали известные места Рима, а толпы туристов заполнили улицы и достопримечательности. Если вы хотите избежать толпы, отправляйтесь в Геную в Италии. Это историческое место имеет лабиринт улиц для исследования и оживленную набережную. Оно похоже на Рим своей культурой и пейзажами, но без толп и завышенных цен.

Лучшее время для посещения — с сентября по октябрь.

Читайте нас также:
#Италия #туризм #Испания #Таиланд #путешествия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео