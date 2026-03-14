Умер немецкий философ Хабермас 0 145

В мире
Дата публикации: 14.03.2026
Изображение к статье: Умер немецкий философ Хабермас
В Германии в возрасте 96 лет умер один из самых выдающихся современных социологов и философов Юрген Хабермас, сообщил его издатель "Suhrkamp", пишет LETA со ссылкой на AP.

Философ умер в субботу в Штарнберге недалеко от Мюнхена.

На протяжении нескольких десятилетий Хабермас часто высказывался по политическим вопросам. Его обширный корпус работ выходил за рамки академических и философских дисциплин, предлагая взгляд на современное общество и социальное взаимодействие. Среди его самых известных работ — двухтомная "Теория коммуникативного действия".

Он родился с расщелиной нёба, из-за чего в детстве перенес несколько операций, и этот опыт повлиял на его дальнейшие размышления о языке.

Хабермас говорил, что он на собственном опыте ощутил значение устной речи как "слоя общности, без которого мы как индивиды не можем существовать", и вспоминал, как ему приходилось бороться за то, чтобы его понимали. Он также говорил о "превосходстве письменного слова" и отмечал, что "письменная форма скрывает недостатки устной речи".

Хабермас родился 18 июня 1929 года в Дюссельдорфе. Он изучал философию, психологию, немецкую литературу и экономику в Гёттингене, Цюрихе и Бонне.

В 1956 году он присоединился к восстановленному Теодором Адорно Институту социальных исследований во Франкфурте, а позже преподавал в университетах Марбурга и Франкфурта, а также в Институте Макса Планка, после чего вновь вернулся во Франкфурт в качестве профессора философии.

