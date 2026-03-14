Европейский союз (ЕС) в субботу договорился продлить санкции против России еще на шесть месяцев, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

В министерстве информируют, что Совет ЕС в субботу единогласно решил продлить на шесть месяцев ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Таким образом, срок действия санкций продлен до 15 сентября 2026 года.

"В очередной раз в результате интенсивных переговоров удалось добиться единой позиции ЕС, которая не допускает ослабления введенных против России санкций. В санкционном списке сохраняются более 2700 субъектов санкций", — отмечают в министерстве, добавляя, что Латвия активно выступала против любых политически мотивированных попыток исключить отдельных лиц из санкционного списка.

В министерстве отмечают, что в рамках регулярного пересмотра каждого санкционного режима Юридическая служба Совета ЕС дает оценку юридическому обоснованию доказательств в отношении субъектов санкций, после чего Совет ЕС в ходе обсуждений оценивает ситуацию и принимает соответствующее решение о продлении санкций. Как и ранее, процесс продления режима индивидуальных санкций ЕС против России был сложным, однако государствам-членам ЕС удалось сохранить единство и общую позицию — ни одно лицо не было исключено из санкций по политическим мотивам.

Ряд лиц, подпадающих под санкции ЕС, находятся также под санкциями других стран, включая США, Канаду, Украину, Великобританию, Швейцарию, Австралию и Новую Зеландию.

Позиция Латвии основана как на заявлениях Сейма от 24 февраля и 21 апреля 2022 года по Украине, в которых призывается к применению максимально возможных санкций, так и на решениях Кабинета министров, повторно подтвержденных информационным докладом, утвержденным на заседании правительства 17 февраля 2026 года, о вопросах, рассматриваемых на заседании Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля 2026 года.

Позиция латвийского правительства предусматривает, что действующие санкции должны продлеваться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию, полностью не восстановит территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и не компенсирует Украине причиненный ущерб. Также Латвия выступает за своевременное продление санкций ЕС против России, что является частью поддержки Украины со стороны ЕС. Для Латвии важно сохранение режима индивидуальных санкций за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Латвия категорически выступает против любых попыток ослабить санкции, в том числе политически мотивированных попыток добиться исключения лиц из санкционного списка.

С учетом национальных интересов Латвии и общей санкционной политики ЕС Латвия последовательно выступает за дальнейшее усиление санкций, активно участвуя в работе над новыми пакетами санкций и предлагая включать в санкционный список дополнительные физические и юридические лица, а также суда "теневого флота", чтобы в сотрудничестве с союзниками и партнерами уменьшить возможности России, ее бюджетные доходы и добиться прекращения агрессии.

В министерстве отмечают, что с 2014 года индивидуальные санкции ЕС применяются к физическим и юридическим лицам за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Среди лиц, подпадающих под санкции ЕС, — президент России, премьер-министр, министр иностранных дел, другие члены правительства и администрации президента, высокопоставленные должностные лица и военные, представители судебной власти, значимые для кремлевского режима компании и их руководители, олигархи, пропагандисты, СМИ и другие лица, поддерживающие агрессивную политику Кремля.

Секторальные и индивидуальные санкции ЕС против России должны продлеваться каждые шесть месяцев. Для этого требуется единогласие всех 27 государств-членов ЕС. Если бы государства ЕС не достигли соглашения в установленный срок, санкционный режим не был бы продлен и прекратил бы действовать в отношении всех физических и юридических лиц, включенных в санкционный список. О продлении индивидуальных санкций государства-члены должны были договориться до 15 марта 2026 года.