Президент США пообещал "разнести" иранскую береговую линию "в щепки" и призвал страны Европы и Азии направить свои военные корабли для защиты судов в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп призвал ряд стран Европы и Азии направить военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, фактически заблокированном из-за угрозы ударов со стороны Ирана, пишет DW. "Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства, пострадавшие от этого искусственного ограничения, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу со стороны страны, которая была полностью обезглавлена", - написал он в субботу, 14 марта, в Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что США "уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана", однако режим в Тегеране все еще может "запустить один-два беспилотника, сбросить мину или запустить ракету ближнего действия" по этому важнейшему морскому маршруту.

"Соединенные Штаты будут бомбами разносить береговую линию в щепки и постоянно уничтожать иранские катера и корабли. Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным", - написал Трамп.

FT: Ни один европейский флот не готов сопровождать суда в Ормузском проливе

Ранее стало известно, что Италия, Франция и Греция разместили свои военные корабли в Красном море в рамках военно-морской миссии Евросоюза Aspides. Однако, как сообщала британская газета Financial Times, пока ни один европейский флот не готов сопровождать суда через пролив из-за опасений эскалации конфликта.

При этом, по информации издания, несколько европейских стран начали с Тегераном предварительные переговоры о заключении соглашения, которое гарантировало бы безопасный проход их судов через Ормузский пролив. Financial Times, в частности, называла Францию и Италию, однако в Риме информацию о переговорах с Ираном опровергли, а Париж воздержался от комментариев. В то же время, по словам собеседников газеты, нет никаких гарантий, что переговоры продвинутся, а в Иране готовы обсуждать эту тему в целом.