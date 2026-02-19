Baltijas balss logotype
Из-за сломанных туалетов самолет airBaltic развернули в небе Румынии 4 2862

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за сломанных туалетов самолет airBaltic развернули в небе Румынии

Рейс Рига-Дубай ночью развернули воздушном пространстве Румынии и вернули в Ригу сообщили читатели bb.lv, которые летели в этом самолете. Там поменяли самолет, чтобы предпринять вторую попытку долететь до Дубая.

bb.lv обратился в латвийскую авиакомпанию с просьбой прокомментировать воздушный инцидент с их лайнером.

«Подтверждаем, что 15 февраля 2026 года рейс airBaltic BT793 из Риги в Дубай вернулся в Ригу по техническим причинам», – сообщили в авиакомпании.

По словам авиаторов, во время полета были выявлены проблемы с санитарной системой самолета. Учитывая, что до пункта назначения оставалось более четырёх часов полета, было принято решение вернуться в Ригу, где возможно обеспечить как техническую поддержку, так и резервный экипаж.

iaiaiai1.jpg

«Дополнительно следует отметить, – сообщают bb.lv в airBaltic, – что в данной ситуации действующий экипаж уже не смог бы выполнить полный рейс из-за ограничений максимально допустимого рабочего времени. Одновременно с неработающей санитарной системой было бы невозможно выполнить и последующий вылет из Дубая». Поэтому самолет и экипаж было решено заменить.

Такое решение было принято, чтобы обеспечить пассажирам соответствующий уровень комфорта и соблюсти эксплуатационные требования, добавили в авиакомпании.

В итоге после возвращения и посадки в Риге была произведена замена самолета и экипажа, и рейс в Дубай был выполнен на другом воздушном судне.

А что с денежными компенсациями пассажирам? «Что касается компенсаций — каждый случай рассматривается индивидуально. Пассажирам предлагается связаться с airBaltic для получения подробной информации», – сообщили bb.lv в авиакомпании.

Как сообщал bb.lv, ранее, 4 февраля 2026 года авиакомпания airBaltic выполняла рейс из Дубая в Ригу. Вместо обычных восьми часов в пути пассажиры провели почти сутки.

#Рига #авиация #пассажиры #Дубай #airbaltic
Оставить комментарий

(4)
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    20-го февраля

    Ну тут Латвия №1 в мире - туалета нет в самолёте. Хоть так - но прославились.

    22
    4
  • .. ...
    .. ...
    19-го февраля

    понятно ,что на таких самолётах летают дебилы

    17
    8
  • I
    Inga
    19-го февраля

    ну катар ну аравия не естественные цвета не в моде . летательным аппаратам ,как всему,как в первую мировую аир айэр болт балт?

    5
    9
  • bt
    bory tschist
    19-го февраля

    наверное, из-за того, что – цветовая гамма раскраски лайнера заканчивается каким-то непонятно-салатовым ..."раннего детствa" ...

    6
    13
Читать все комментарии

Видео