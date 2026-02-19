Рейс Рига-Дубай ночью развернули воздушном пространстве Румынии и вернули в Ригу сообщили читатели bb.lv, которые летели в этом самолете. Там поменяли самолет, чтобы предпринять вторую попытку долететь до Дубая.

bb.lv обратился в латвийскую авиакомпанию с просьбой прокомментировать воздушный инцидент с их лайнером.

«Подтверждаем, что 15 февраля 2026 года рейс airBaltic BT793 из Риги в Дубай вернулся в Ригу по техническим причинам», – сообщили в авиакомпании.

По словам авиаторов, во время полета были выявлены проблемы с санитарной системой самолета. Учитывая, что до пункта назначения оставалось более четырёх часов полета, было принято решение вернуться в Ригу, где возможно обеспечить как техническую поддержку, так и резервный экипаж.

«Дополнительно следует отметить, – сообщают bb.lv в airBaltic, – что в данной ситуации действующий экипаж уже не смог бы выполнить полный рейс из-за ограничений максимально допустимого рабочего времени. Одновременно с неработающей санитарной системой было бы невозможно выполнить и последующий вылет из Дубая». Поэтому самолет и экипаж было решено заменить.

Такое решение было принято, чтобы обеспечить пассажирам соответствующий уровень комфорта и соблюсти эксплуатационные требования, добавили в авиакомпании.

В итоге после возвращения и посадки в Риге была произведена замена самолета и экипажа, и рейс в Дубай был выполнен на другом воздушном судне.

А что с денежными компенсациями пассажирам? «Что касается компенсаций — каждый случай рассматривается индивидуально. Пассажирам предлагается связаться с airBaltic для получения подробной информации», – сообщили bb.lv в авиакомпании.

Как сообщал bb.lv, ранее, 4 февраля 2026 года авиакомпания airBaltic выполняла рейс из Дубая в Ригу. Вместо обычных восьми часов в пути пассажиры провели почти сутки.