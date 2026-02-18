4 февраля 2026 года авиакомпания airBaltic выполняла рейс из Дубая в Ригу. Вместо обычных восьми часов в пути пассажиры провели почти сутки. Люди находились в стрессе и неведении о происходящем — информация предоставлялась слабо; самолёт совершил посадку в Бухаресте, где всем пришлось пересесть на другой борт. Многие опоздали на работу и по другим делам. Однако есть и хорошая новость — те пассажиры, которые подадут заявление и правильно оформят документы, могут рассчитывать на довольно значительную компенсацию — 600 евро, пишет Марис Краутманис на nra.lv.

“Это было 4 февраля 2026 года, и мы вовремя прибыли в аэропорт Дубая. Рейс Дубай–Рига с вылетом в 09:30, прибытие в Ригу — в 14:55. Номер рейса BT792. В 08:33 по местному времени (в Латвии тогда было 06:33) на электронную почту пришло письмо от “airBaltic” о задержке рейса и переносе вылета на 10:02. В письме были приложены два документа — права пассажира на латышском и английском языках, где указано, когда можно требовать компенсацию, когда предоставляется бесплатное питание, а когда нет. В дальнейшем во время пути, который длился почти 24 часа, многие пункты были явно нарушены”, — написал на портале “Jurista Balss” Томас Страубе.

Неудобные вопросы

В интервью nra.lv Томас Страубе рассказал: “Я связался со многими пассажирами, с которыми летел этим рейсом. Познакомились и подружились — времени было достаточно.

Они говорят, что деньги по чекам за купленные прохладительные напитки не возвращают. Ссылаются на регламент, по которому деньги возвращаются только в каком-то разумном объёме. Это довольно абсурдно, поскольку суммы небольшие — 20–30 евро.

Но есть и другие, которые потребовали компенсацию, и им выплатят 600 евро.

Сам я ещё не подал заявление, но вскоре сделаю это. Один человек, насколько мне известно, подал заявление вместе с чеками за еду и напитки, приобретённые во время рейса. Ему в “airBaltic” ответили, что чеки оплачены не будут. Другой подал заявление и получил ответ, что компенсация в размере 600 евро будет выплачена”.

“nra.lv” показала ответы, полученные от “airBaltic”, однако Томас Страубе отреагировал на них с нескрываемым скепсисом.

“Ответ от “airBaltic” — образец юридической казуистики, в котором обошли все неудобные вопросы. Всё равно непонятно, почему из Дубая пришлось лететь сутки и почему вообще всё это произошло. В столице Румынии Бухаресте пришлось сидеть в самолёте, не зная, сколько ещё придётся ждать. Румынские пограничники и таможенники тщательно проверяли нас — это заняло более трёх часов.

В самолёте была женщина, у которой не было денег на карте, только наличные. Ей пришлось просить других пассажиров одолжить деньги.

Передо мной сидели двое маленьких детей. Один всё время плакал — разумеется, родители не рассчитывали, что поездка будет такой долгой.

У пассажиров были и опасения — всё ли в порядке с самолётом.

На борту также находилась литовская молодёжная команда по тхэквондо, которая рассчитывала вернуться домой вовремя, но прибыла на сутки позже. Думаю, им тоже полагается компенсация — но за ней нужно обратиться”.

Полстакана воды бесплатно. Хочешь больше — плати!

Пассажиров посадили в самолёт около 10 часов, однако он провёл на земле ещё четыре часа, в течение которых пассажирам лишь один раз предложили полстакана напитка бесплатно. И всё. Если кому-то этого было недостаточно, напитки можно было купить. Питание также предоставлялось только за деньги.

Затем самолёт приземлился в Бухаресте, где всем пришлось ждать другой борт до Риги. Вместо обычных восьми часов мучительный и полный неопределённости путь занял почти 24 часа.

“nra.lv” поинтересовалась у “airBaltic”, полагается ли пассажирам компенсация за такие неудобства и почему возникла столь значительная задержка.

Томас Страубе задал следующие вопросы: почему только в 14:00 в Дубае было объявлено, что самолёт полетит в Бухарест, если уже в 13:00 на табло был указан новый маршрут; почему резервный самолёт, который, согласно данным “Flightradar”, вылетел из Риги в 17:50, изначально задерживался и прибыл лишь через пять часов — в 23:30; почему в Бухаресте заправили две тонны топлива самолёту, у которого уже были выявлены проблемы с подачей топлива; был ли рейс Дубай–Бухарест “полностью безопасным”, если в Бухаресте самолёту больше не разрешили взлетать; должен ли был экипаж бесплатно обеспечить всех пассажиров горячим питанием; почему только тем, кто выразил претензии относительно платного питания, сообщили о возможности подать чеки на компенсацию, и почему это не было объявлено всем пассажирам.

Проведение технических процедур заняло больше времени

В ответ в отделе корпоративных коммуникаций “airBaltic” пояснили, что перед вылетом рейса BT792 из Дубая в Ригу 4 февраля в системе самолёта было зафиксировано техническое сообщение, для оценки и устранения которого потребовалось привлечение технического персонала. С учётом ограничений работы и инфраструктуры аэропорта Дубая проведение технических процедур заняло больше времени, чем планировалось изначально.

“Что касается информации на табло аэропорта, изменения маршрута могут отображаться раньше, поскольку данные обновляются оперативно, однако официальная информация пассажирам предоставляется только после окончательного подтверждения решения операционным руководством авиакомпании”, — указали в “airBaltic”.

В связи с изменением планирования маршрута и действующими операционными ограничениями было принято решение выполнить промежуточную посадку в Бухаресте для дозаправки. Выявленное техническое сообщение не препятствовало безопасной эксплуатации самолёта. В то же время в Бухаресте было принято превентивное решение не продолжать рейс в Ригу для проведения дополнительной технической проверки, подчёркивая, что безопасность полётов является высшим приоритетом “airBaltic”.

Что касается резервного самолёта, на его время вылета и прибытия могли повлиять различные факторы, включая загруженность воздушного пространства, ограничения в работе аэропортов и необходимые операционные согласования, в результате чего график мог измениться.

Относительно обслуживания пассажиров в “airBaltic” сослались на статьи 6 и 9 Регламента (ЕС) №261/2004 Европейского парламента и Совета, согласно которым при задержке рейса пассажирам должно предоставляться питание и прохладительные напитки в разумной пропорции ко времени ожидания. Регламент не устанавливает точный объём обслуживания, и оно осуществляется в соответствии с внутренними процедурами авиакомпании. Если в отдельных случаях пассажиры приобретали еду за собственные средства, эти расходы при предоставлении чеков могут быть рассмотрены для компенсации. В авиакомпании извинились, если информация об этой возможности была недостаточно ясной для всех пассажиров.

Что касается компенсаций, каждый случай оценивается индивидуально в соответствии с Регламентом (ЕС) №261/2004 с учётом причин задержки. Пассажиры могут подать заявление на компенсацию или возврат расходов на сайте “airBaltic” в разделе “Подать претензию”, сообщили в отделе корпоративных коммуникаций авиакомпании.

ДОПОЛНЕНО: airBaltic продолжает чудить

Как сообщили читатели bb.lv, очередной казус с самолетами airBaltic произошел 15 февраля. Рейс Рига-Дубай ночью развернули воздушном пространстве Румынии и вернули в Ригу. Там меняли самолет, чтобы предпринять вторую попытку долететь до Дубая.

bb.lv обратился в латвийскую авиакомпанию, чтобы там прокомментировали воздушный инцидент с их лайнером. Мы опубликуем ответ, когда (если) его получим.